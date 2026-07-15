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Voorpublicatie Klopjacht: op zoek naar drugscriminelen, verkrachters en moordernaars
Politie straatbeeld.
De jonge politieman Patrick van der Valk richtte in 2007 een speciale unit op met als doel voortvluchtige, veroordeelde criminelen op te pakken. Met zijn team spoorde hij jarenlang drugscriminelen, verkrachters en moordenaars op. In Klopjacht schrijft hij voor het eerst zijn verhaal op. Een voorpublicatie.