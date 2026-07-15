Politie straatbeeld.
Politie straatbeeld.
Misdaad

Voorpublicatie Klopjacht: op zoek naar drugscriminelen, verkrachters en moordernaars

Politie straatbeeld.

De jonge politieman Patrick van der Valk richtte in 2007 een speciale unit op met als doel voortvluchtige, veroordeelde criminelen op te pakken. Met zijn team spoorde hij jarenlang drugscriminelen, verkrachters en moordenaars op. In Klopjacht schrijft hij voor het eerst zijn verhaal op. Een voorpublicatie. 

Patrick van der Valk
12 minuten
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