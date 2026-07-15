Denise.
Denise.
Mens & Maatschappij

Denise, speelbal van ons zorgstelsel: ‘Aan heel veel heb ik heel weinig gehad’

Denise.

Oplopende wachtlijsten, tekort aan personeel, hokjesvorming in ons zorgstelsel; voor de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) was het onlangs voldoende reden om een rapport op te stellen waarin de zorg voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening aan de kaak wordt gesteld. Nieuwe Revu ging op bezoek bij ervaringsdeskundige Denise. ‘Ik vertrouw mezelf niet.’

David Steenmeijer
15 minuten
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Nieuwe Revu 29 Paul Tolenaar

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