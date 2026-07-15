Oplopende wachtlijsten, tekort aan personeel, hokjesvorming in ons zorgstelsel; voor de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) was het onlangs voldoende reden om een rapport op te stellen waarin de zorg voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening aan de kaak wordt gesteld. Nieuwe Revu ging op bezoek bij ervaringsdeskundige Denise. ‘Ik vertrouw mezelf niet.’
Mens & Maatschappij
Denise, speelbal van ons zorgstelsel: ‘Aan heel veel heb ik heel weinig gehad’
David Steenmeijer15 minuten
Nieuwe Revu 29 Paul Tolenaar