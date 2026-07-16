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Medeoprichter Follow the Money Eric Smit: 'We worden permanent bedreigd'
Al jarenlang legt hij als medeoprichter van onderzoeksplatform Follow the Money financiële misstanden bloot. Nu richt onderzoeksjournalist Eric Smit (59) zijn pijlen op volgens hem de grootste bedreiging voor onze democratie: big tech. Met zijn nieuwe platform The Firewall wil Smit niet alleen schrijven over de macht en gevaren van techgiganten, maar daagt hij ze ook voor de rechter.