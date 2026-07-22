Drie ex-gedetineerden en hun zoektocht naar een baan: 'Straffen mogen toch niet een leven lang duren?’

Ex-gedetineerden en hun zoektocht naar een baan.

Ex-gedetineerden en hun zoektocht naar een baan.

Ex-gedetineerden moeten na hun gevangenschap weer op zoek naar werk. Maar de BV Nederland heeft niet altijd zin in een veroordeelde crimineel. Ook kunnen voormalige gevangenen vaak niet aan het werk zonder een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). En die wordt niet makkelijk afgegeven, wat tot terugval in de misdaad kan leiden. We spraken met drie veroordeelden over hun zonden én hun ambities.