Ex-gedetineerden en hun zoektocht naar een baan.
Ex-gedetineerden en hun zoektocht naar een baan.
Mens & Maatschappij

Drie ex-gedetineerden en hun zoektocht naar een baan: 'Straffen mogen toch niet een leven lang duren?’

Ex-gedetineerden en hun zoektocht naar een baan.

Ex-gedetineerden moeten na hun gevangenschap weer op zoek naar werk. Maar de BV Nederland heeft niet altijd zin in een veroordeelde crimineel. Ook kunnen voormalige gevangenen vaak niet aan het werk zonder een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). En die wordt niet makkelijk afgegeven, wat tot terugval in de misdaad kan leiden. We spraken met drie veroordeelden over hun zonden én hun ambities.

Joost van der Wegen
13 minuten
Maak ons je Google favoriet!
Nieuwe Revu 30 Marcel van den Bergh

Meer Mens & Maatschappij

Dit artikel is exclusief voor abonnees
Abonneer op Nieuwe Revu en geniet van veel exclusieve voordelen, waaronder toegang tot al onze premium artikelen op revu.nl en 18 andere websites.
Bekijk alle abonnementen
Ik heb een abonnement
Maak een Tijdschrift.land account aan en/of log in, koppel je abonnement en begin direct met onbeperkt (premium) en advertentie- en cookievrij lezen!
Inloggen

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.