Roeptoeter van Musk: van links-liberaal Twitter naar frictiefabriek X

Elon Musk.

Op 23 juli 2026 is het exact drie jaar geleden dat Elon Musk de iconische blauwe vogel de nek omdraaide en Twitter officieel omdoopte tot X. De wereld stond op zijn kop, adverteerders renden gillend weg en analisten verklaarden de rijkste man ter wereld voor gestoord. Maar was het wel een egotrip? Dé onbetwiste Musk-kenners van Nederland zagen iets heel anders gebeuren. ‘Een briljante, meedogenloze meesterzet van een man die de wereld niet bestuurt via politiek, maar via een nietsontziende frictiefabriek.’