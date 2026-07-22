Op 24 juli 2026 staat er in de Amerikaanse staat Michigan een hoorzitting op het programma tegen een vermeende moordenaar die dertig jaar voortvluchtig was. Het slachtoffer heette Rodney ‘Rawn Beauty’ Barger, de zanger van hardcoreband Cold as Life, ook wel ‘de meest angstaanjagende band van Amerika’ genoemd. ‘Als je wilt worden doodgeschoten, dan moet je doen wat wij deden.’
Misdaad
Sterven in rauwe schoonheid: moordenaar van hardcorezanger Rawn Beauty na dertig jaar opgepakt
Erik Brouwer13 minuten
Nieuwe Revu 30 U.S. Marshals Service E.A.