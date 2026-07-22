Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 30e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

De cover van Nieuwe Revu 30.

Groot interview Jay Francis

Jay Francis (32) sloeg de traditionele comedyclubroute over en focuste zich meteen op grote zalen. Dat levert hem geen windeieren op, want hij heeft nu al een Diamanten Ticket Award in de pocket voor de verkoop van meer dan honderdduizend kaarten. Daarmee plaatst de stand­upcomedian, bekend geworden als Tisjeboy Jay, zichzelf in het rijtje van onder anderen Richard Groenendijk en Albert Verlinde, lang niet gek voor iemand die amper zes jaar comedy maakt.

De hopeloze zoektocht van ex-gedetineerden naar werk

Ex-gedetineerden moeten na hun gevangenschap weer op zoek naar werk. Maar de BV Nederland heeft niet altijd zin in een veroordeelde crimineel. Ook kunnen voormalige gevangenen vaak niet aan het werk zonder een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). En die wordt niet makkelijk afgegeven, wat tot terugval in de misdaad kan leiden. We spraken met drie veroordeelden over hun zonden én hun ambities.

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Drie jaar X: 'Een briljante meedogenloze meesterzet van Musk'

Op 23 juli is het exact drie jaar geleden dat Elon Musk de iconische blauwe vogel de nek omdraaide en Twitter officieel omdoopte tot X. De wereld stond op zijn kop, adverteerders renden gillend wegen analisten verklaarden de rijkste man ter wereld voor gestoord. Maar was het wel een egotrip? Dé onbetwiste Musk-kenners van Nederland zagen iets heel anders gebeuren. ‘Een briljante, meedogenloze meesterzet van een man die de wereld niet bestuurt via politiek, maar via een niets ontziende frictiefabriek.’

Elon Musk.

Op erectieproblemen rust nog steeds een taboe

Jij kan nu doorbladeren. Een erectieprobleem? Jij? Natuurlijk niet. Jij bent viriel, een echte man. Uiteraard hoor jij niet bij die een op de drie mannen waarbij het soms even niet lukt. Dus blader maar door, dit gaat echt niet over jou.

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Moordenaar van hardcorezanger na 30 jaar opgepakt

Op 24 juli 2026 staat er in de Amerikaanse staat Michigan een hoorzitting op het programma tegen een vermeende moordenaar die dertig jaar voortvluchtig was. Het slachtoffer heette Rodney ‘Rawn Beauty’ Barger, de zanger van hardcoreband Cold as Life, ook wel ‘de meest angstaanjagende band van Amerika’ genoemd. ‘Als je wilt worden doodgeschoten, dan moet je doen wat wij deden.’