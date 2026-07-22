Jay Francis: ‘Over 10 jaar ben ik de grootste stand-upcomedian van het land’

Jay Francis (32) sloeg de traditionele comedyclubroute over en focuste zich meteen op grote zalen. Dat levert hem geen windeieren op, want hij heeft nu al een Diamanten Ticket Award in de pocket voor de verkoop van meer dan honderdduizend kaarten. Daarmee plaatst de stand-upcomedian, bekend geworden als Tisjeboy Jay, zichzelf in het rijtje van onder anderen Richard Groenendijk en Albert Verlinde, lang niet gek voor iemand die amper zes jaar comedy maakt.