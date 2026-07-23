Bart Nijman: 'Opnieuw opent Den Haag de aanval op omroep Ongehoord Nederland'

Opnieuw opent Den Haag de aanval op omroep Ongehoord Nederland. Talkshowblondje Elodie Verweij belde namens mediaconcern DPG met een aantal opvallend eensgezinde woordvoerders van een voorspelbaar lijstje politieke partijen, en legt de bal bij cultuurminister Rianne Letschert: gaat zij doen wat haar voorganger Gunay Uslu verzuimde, en ON! uit het bestel trappen?

Dat het niet eerder lukte om het rechtse schuinsmarcheerdertje van het Mediapark te verwijderen, is omdat talloze vingers terugwijzen wanneer je zo’n ingreep doet. Komt er extra licht op de schijnconstructies, stiekeme productiehuizen en het broekzak/vestzak-spel bij andere omroepen? Waarom is het ‘toevallig’ precies die ene rechtse buitenpost waar altijd de aanval op wordt ingezet? De gehele publieke omroep is immers een product van scheefgroei.

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Ongehoord kwam in opspraak na een item over ‘antiblank racisme’, de reguliere nieuwsmedia verhullen migratieproblematiek nagenoeg volledig. Ongehoord kwam op voor Zwarte Piet als onschuldige culturele traditie, de rest van de NPO liet zich meevoeren in de activistische racismeretoriek van beroepsgekwetsten.

‘Waarom is het ‘toevallig’ precies die ene rechtse buitenpost waar altijd de aanval op wordt ingezet?’

Ongehoord formuleert kritiek op stikstof- en klimaatbeleid en komt op voor de boerenstand, waar de rest van het Mediapark alleen maar politieke persberichten en anti-agrarische opvattingen van gesubsidieerde ngo’s publiceert. In die zin is ON! een baken van pluriformiteit, en toont alleen al het feit dát ze bestaan, de onmiskenbare onbalans in wat voor ‘objectieve’ berichtgeving door moet gaan.

Ingewikkeld aan Ongehoord Nederland is wel: de huidige omroepleiding pleegde een coup op oprichter Arnold Karskens, de bedrijfsvoering wordt getekend door een waslijst aan malversaties en nepotisme, ON! betaalde een particuliere rechtszaak van Raisa Blommestijn met belastinggeld en inhoudelijk produceren ze nauwelijks minder nepnieuws dan de NOS.

Dat is het punt: alleen al de intrinsiek oneerlijke Israël-berichtgeving van de NOS is een goede reden om dezelfde standaarden van toezicht op de staatsomroep toe te passen als op Ongehoord Nederland. Je kunt echter niet negeren dat ON! zelf ook een potje maakt van hun publieke taak.

Ongehoord Nederland.

De enige manier waarop je de hypocrisie van Hilversum goed en consequent bloot zou kunnen leggen, is door zelf roomser te zijn dan de paus. Dat zijn ze niet. Ze zijn in het beste geval een bozig buitenbeentje dat heel graag en heel vaak ‘blank!’ wil roepen waar anderen ‘wit’ geadopteerd hebben, en in het slechtste geval een tragische lachspiegel van rechtse tegengeluiden.

In het private domein zouden de omroepbaasjes van ON! daar geen salaris van twee ton plus per jaar uit kunnen trekken. Waarom zou de belastingbetaler die bedragen dan wel op moeten hoesten?

Maar dat vraag ik me over de NOS ook af, en eigenlijk over het hele Hilversumse taxpoetcrematorium. De publieke omroep is een leeglopende kerk waarin televisiedominees krampachtig proberen hun krimpende kijkersparochies aan de buis gekluisterd te houden. Uiteindelijk eindigen ze allemaal ongehoord.



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