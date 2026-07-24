Ex-perschef Curaçao en Oranje Kees Jansma: 'Ik vind Gianni Infantino walgelijk'

Infantino, Trump en Kees Jansma.

Dat glimhoofd kwam tijdens het afgelopen WK wel veel in beeld hè?

Gianni Infantino was tijdens het WK soms nadrukkelijker aanwezig dan de sterren op het veld. Waar FIFA-voorzitters vroeger vooral op de achtergrond opereerden, leek hij bij dit toernooi graag onderdeel van de show. Hij dook op bij vrijwel ieder belangrijk moment, poseerde met voormalige vedettes, schoof aan bij de prijsuitreiking en wist zelfs Donald Trump niet uit de schijnwerpers te houden. Ondertussen bleef de kritiek aanzwellen.

Tegenstanders verwijten hem dat hij de FIFA steeds meer als een persoonlijk podium gebruikt en politieke belangen te veel laat samenvloeien met het voetbal. Voorstanders wijzen juist op een financieel succesvol WK en de uitbreiding van het deelnemersveld, waardoor veel kleinere landen voor het eerst konden meedoen.

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Hoe zat dat nou met het telefoontje van Trump aan Infantino?

Dat werd een van de meest omstreden momenten van het WK. Donald Trump vroeg de FIFA-baas om de rode kaart en automatische schorsing van de Amerikaanse spits Folarin Balogun opnieuw te bekijken. Kort daarna werd de schorsing voor een jaar voorwaardelijk gemaakt, waardoor Balogun tegen België gewoon mocht spelen. Infantino hield vol dat de onafhankelijke tuchtorganen van de FIFA de beslissing namen en dat hij Trump alleen op de lopende procedure had gewezen. Toch was de schijn van politieke beïnvloeding nauwelijks weg te nemen. De UEFA noemde het besluit ‘ongekend en onbegrijpelijk’. Juist doordat Infantino al opvallend nauw met Trump optrok, leek het alsof één telefoontje van de Amerikaanse president meer gewicht had dan het bestaande voetbalreglement. Desastreus voor de geloofwaardigheid van een FIFA-baas die geacht wordt de sport tegen politieke inmenging te beschermen.

‘Ik vind dat zijn tijd erop zit, maar niemand wil zich verkiesbaar stellen en het risico nemen om te verliezen.’

Wat vindt Gianni Infantino van zichzelf?

‘Onze wereld maakt een ingewikkelde periode door. Soms hebben we een aanleiding nodig om mensen te verenigen, zoals een WK.’



Wat vinden wij van Gianni Infantino?

Infantino liet zien hoe je een WK naar jezelf kunt trekken zonder ook maar één minuut gevoetbald te hebben.

Wat vinden anderen van Gianni Infantino?

Ronald de Boer - ex-international

‘Infantino heeft een ontzettend lastige functie; de hele voetbalwereld kijkt naar hem en hij kan het eigenlijk nooit goed doen. Op de uitbreiding van het WK was veel kritiek, maar ik vind het juist een goed experiment. In Nederland willen we zo snel mogelijk de beste landen tegen elkaar zien spelen, maar we beseffen niet wat een WK betekent voor kleinere voetballanden als Curaçao, Haïti, Kaapverdië en Congo: een enorm voetbalfeest en inspiratie voor een nieuwe generatie.

Natuurlijk snap ik de discussie over zijn relatie met Trump, maar stel je voor dat je in zijn schoenen staat als de president van de VS je belt... Achteraf wordt alles uitvergroot, terwijl je in het voetbal nu eenmaal weleens wordt bevoordeeld of benadeeld. We moeten niet ieder incident enorm opblazen. Ik heb eigenlijk niet zoveel moeite met Infantino. Wat mij betreft mag hij gewoon aanblijven.’

Hans van Breukelen - ex-international

‘Hij gedraagt zich als een zonnekoning. Iemand die vooral met zichzelf bezig is, met het vergroten van zijn macht en het verrijken van zichzelf, samen met zijn zonnekoningenvriendjes. Ik zie een klein groepje mensen aan de top dat elkaar voortdurend de bal toespeelt. Ze zijn bezig met macht en geld en houden elkaar in het zadel. Wie daar weerstand tegen biedt, krijgt te maken met intimidatie of bedreiging. Dat zie je bij de FIFA en bij andere grote leiders in de wereld.

Hans van Breukelen.

Met meer landen op een WK creëert hij meer bondgenoten, komt er meer geld binnen en daarmee ook meer macht. Uiteindelijk profiteert iedereen van het systeem en daarom verandert er niets. Hoe hij omgaat met Trump past precies in het patroon van elkaar de hand boven het hoofd houden. Daarnaast vraag ik me af hoeveel een organiserend land werkelijk overhoudt aan een WK. Landen investeren miljarden, terwijl de grote commerciële opbrengsten naar de FIFA gaan. Hoeveel belasting draagt de FIFA af aan een organiserend land? Dat zou eens goed onderzocht moeten worden.’

Pieter Huistra - ex-international

‘Het is moeilijk om Infantino zwart-wit te beoordelen. Wij kijken in Nederland vaak heel kritisch, maar ik werk al jaren in Azië, momenteel als trainer van de Indonesische club PSS Sleman, en zie ook een andere kant. Landen als Indonesië en Oezbekistan profiteren enorm van de steun van de FIFA, een enorme impuls voor het voetbal en dus een goede ontwikkeling.

Voor zijn herverkiezing is Infantino mede afhankelijk van stemmen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika en daar speelt hij slim op in. Tegelijk heeft hij zich tijdens dit WK niet altijd handig opgesteld en dat heeft zijn geloofwaardigheid geen goed gedaan. Het wekte de indruk dat er achter de schermen wordt gemanipuleerd en daar houd ik niet van. De beste bestuurders horen op de achtergrond te werken en hoeven niet voortdurend een hoofdrol op te eisen. Hij zou zich wat minder als bobo moeten profileren.’

Michiel Vos - VS-correspondent RTL

‘Vanuit Amerika kijk je toch anders naar Infantino dan vanuit Europa. Wat mij opviel, is dat het WK veel beter verliep dan vooraf werd voorspeld. In Europa vond men de ticketprijzen te hoog, het vervoer slecht en Amerikanen zouden niets met voetbal hebben. Dat viel allemaal reuze mee. Natuurlijk zien we dat Infantino erg close is met Trump en dat roept ook hier vragen op. Toch maken Amerikanen zich daar veel minder druk om dan Europeanen: commercie, entertainment en sport zijn hier al veel langer met elkaar verweven. Volgens mij wordt er in Amerika niet veel gesproken over Infantino; ze vinden hem misschien een wat vreemde Europese bestuurder, maar maken zich eerder druk om de bazen van de National Football League of Major League Baseball dan om de FIFA. De gemiddelde Amerikaan vond het een leuk toernooi.’

Kees Jansma - ex-perschef Oranje & Curaçao

‘Ik vind Gianni Infantino walgelijk. Hij doet zogenaamd alsof hij aan de kleine landen denkt, maar ik vind hem vooral een machtswellusteling. Hij heeft voor mij helemaal niets met voetbal te maken. Ik stoor me ontzettend aan dit soort bestuurders. Natuurlijk heeft hij ervoor gezorgd dat de kleine voetballanden blij met hem zijn, want door de uitbreiding maakten zij ook een kans om zich te plaatsen. Allemaal hartstikke leuk, straks doen we allemaal mee aan het WK.

Maar de manier waarop hij zich presenteert, waarop hij beslissingen neemt en waarop hij zich gedraagt als een soort wereldleider van formaat, daar kan ik helemaal niets mee. Ik vind dat hij een treurige indruk maakt. Als bestuurder heeft hij totaal geen warme uitstraling, zelfs geen enkele vorm van voetbaluitstraling.’

Riemer van der Velde - voetbalbestuurder in ruste

‘Ik ben niet gecharmeerd van de manier waarop Infantino leiding geeft aan de FIFA. Vooral zijn omgang met wereldleiders stuit mij tegen de borst. Het verhaal dat hij zich heeft bemoeid met de schorsing van die Amerikaanse speler na een telefoontje van Trump, vind ik een zeer bedenkelijke zaak. Als dat klopt, is hij wat mij betreft niet te handhaven.

Riemer van der Velde.

Los daarvan straalt hij voor mij het gedrag uit van een alleenheerser die overal de baas wil zijn en veel te dominant optreedt. Ik vind dat niet passen bij iemand die leiding geeft aan het internationale voetbal. Behalve bij sc Heerenveen heb ik in het bestuur gezeten bij de KNVB en in de Raad van Toezicht. In beide functies zou ik sowieso mijn mening over deze man hebben uitgesproken, dat lijkt me duidelijk.’



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