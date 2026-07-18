In 4 stappen een betrouwbare wagen uit Europa vinden

De aanschaf van een andere auto is een moment waar je als autoliefhebber naar uitkijkt. Die zoektocht zélf, is niet altijd even eenvoudig.

Ter illustratie: een autosleutel.

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Je zoekt een voertuig dat betrouwbaar is en over de juiste opties beschikt. De auto moet natuurlijk ook prijstechnisch aantrekkelijk zijn.

Op de Nederlandse occasionmarkt is het aanbod bij bepaalde wensen vaak beperkt, waardoor de prijzen hoog blijven. Veel slimme autokopers kijken daarom over de grenzen naar de Europese markt, en dan met name naar Duitsland.

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Het aanbod over de grens is gigantisch en de kwaliteit van de occasions is hoog. Met een helder stappenplan vind je zonder stress een betrouwbare wagen over de grens.

Het bepalen van de totale import kosten inclusief belasting

De allergrootste uitdaging bij het kopen van een buitenlandse auto is je blindstaren op de netto verkoopprijs die op de buitenlandse website staat. De totale investering bestaat namelijk altijd uit de netto autoprijs plus het transport, de keuring en de resterende Nederlandse rest BPM. Het vooraf berekenen van deze belastingpost is de belangrijkste stap in je voorbereiding. Er bestaan verschillende rekenmethodes om deze belasting te berekenen, zoals de koerslijst of een fysiek taxatierapport bij lichte gebruikssporen. Door de meest voordelige route te selecteren, bespaar je honderden euro's op de uiteindelijke aangifte!

Gericht zoeken naar jonge en rijk uitgeruste Audi occasions

Duitse automobilisten staan erom bekend dat ze hun voertuigen secuur onderhouden en veel waarde hechten aan fabrieksopties. Als je zoekt naar sportiviteit en een luxe afwerking, dan is het aanbod aan jonge Audi occasions in het buitenland echt een walhalla.

Ga je voor een sportieve Audi A4, een luxe A6 of een ruime Q variant? De keuze is reusachtig. Deze auto's zijn vaak zakelijk geleased en hebben vooral snelwegkilometers gemaakt. Optisch en technisch verkeren ze vaak in een showroomstaat. Opties waar in Nederland bij de nieuwkoop vaak op werd bezuinigd, vind je in het buitenland standaard terug op het voertuig.

De voordelen van een gecertificeerde import auto benutten

De keuze voor een jonge import auto levert je dus een flinke financiële besparing op, óók geeft het je toegang tot een kwaliteitsklasse die in Nederland zeldzaam is. Vraag de verkoper altijd vooraf om een digitaal afschrift van het serviceboekje en het chassisnummer. Premium merken slaan alle onderhoudsbeurten en eventuele reparaties zelfs realtime op in een centrale database. Door deze historie vooraf kritisch te laten screenen door een specialist, weet je zeker dat de kilometerstand klopt en dat de auto schadevrij is. Dit geeft je die fijne gemoedsrust voordat je de definitieve koopovereenkomst ondertekent.

Het transport en de RDW keuring regelen

Nadat de betaling veilig is afgerond, moet de auto professioneel naar Nederland worden getransporteerd, bijvoorbeeld op een verzekerde trailer. Wanneer de auto in Nederland is aangekomen, breng je het voertuig naar een RDW keuringsstation voor de officiële identificatie en de inschrijving in het Nederlandse kentekenregister.

Tegelijkertijd dien je de geoptimaliseerde BPM aangifte in bij de belastingdienst. Voor het administratieve traject rondom deze import is de nodige precisie en kennis van de actuele wetgeving nodig. Om er zeker van te zijn dat alles goed verloopt, helpt het team van DAS Import je graag om het importproces van A tot Z goed en voordelig voor je te regelen!