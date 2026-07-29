Cabaretier Rogier Kahlmann hanteert het conflictmodel: altijd herrie in de tent

Rogier Kahlmann groeide in korte tijd uit tot de meest gecancelde cabaretier van Nederland. Nadat zijn tegenstanders contact zochten met de theaters waarin hij stond gepland, annuleerden 21 hem vanwege de ‘haatdragende’ inhoud van zijn show. Is hij daarmee een slachtoffer van woke? ‘Wat ik zeg op het podium is alleen maar bedoeld om te shockeren. Dat moet je niet serieus nemen.’