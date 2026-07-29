De arrestatie van Maria Angela di Trapani in 2017.
De arrestatie van Maria Angela di Trapani in 2017.
Misdaad

Godmothers: rol van de vrouw in de maffia steeds belangrijker

De arrestatie van Maria Angela di Trapani in 2017.

De Italiaanse maffia staat bekend als een meedogenloze mannenwereld die rust op een sterk patriarchaal systeem. Van oudsher spelen vrouwen dan ook geen rol van betekenis binnen de beruchte Cosa Nostra, Camorra en ’Ndrangheta. Maar schijn bedriegt: ook binnen de maffiaclans nemen vrouwen vandaag de dag een steeds prominentere en belangrijkere rol in.

Jarron Kamphorst
13 minuten
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