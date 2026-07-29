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Mens & Maatschappij

Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 31e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier.

Redactie Nieuwe Revu
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Nieuwe Revu editie 31.
Nieuwe Revu editie 31.

Horror in Harreveld

In een gesloten jeugdzorginrichting in Harreveld werden kinderen jarenlang opgesloten en geestelijk en lichamelijk mishandeld. Pas toen een van hen de publiciteit zocht, kwam de inspectie in actie. Vijf voormalige bewoners van de zogenoemde ZIKOS-afdeling hebben ondertussen een einde aan hun leven gemaakt. Anderen hebben traumatische ervaringen opgedaan. ‘De eerste nacht moest ik meteen in de isoleercel.’

Rogier Kahlmann

Rogier Kahlmann groeide in korte tijd uit tot de meest gecancelde cabaretier van Nederland. Nadat zijn tegenstanders contact zochten met de theaters waarin hij stond gepland, annuleerden 21 hem vanwege de ‘haatdragende’ inhoud van zijn show. Is hij daarmee een slachtoffer van woke? ‘Wat ik zeg op het podium is alleen maar bedoeld om te shockeren. Dat moet je niet serieus nemen.’

Godmothers

De Italiaanse maffia staat bekend als een meedogenloze mannenwereld die rust op een sterk patriarchaal systeem. Van oudsher spelen vrouwen dan ook geen rol van betekenis binnen de beruchte Cosa Nostra, Camorra en ’Ndrangheta. Maar schijn bedriegt: ook binnen de maffiaclans nemen vrouwen vandaag de dag een steeds prominentere en belangrijkere rol in.

De arrestatie van Maria Angela di Trapani in 2017.

Interview met Winfried Baijens: 'Oprechte interesse is mijn kracht'

In aanloop naar Pride maakte Winfried Baijens (48) Luister Anita, een vijfdelige podcast met als rode draad de homo-opstand in zijn geboortejaar 1977. Het altijd betrokken anker van het NOS Journaal kwam daardoor terecht bij Anita Bryant, de Zangeres Zonder Naam, Mies Bouwman en Roze Zaterdag. Over de teloorgang van vrijheid en oplaaiende lhbti-haat. ‘Er is geen enkele gêne meer.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Seriemoordenaars

Sinds 8 mei van dit jaar kan in de Duitse stad Keulen de succesvolle en omstreden tentoonstelling Serien Killer(seriemoordenaars) worden bekeken. Het is interactief en heeft volgens de makers als doel de psyche van seriemoordenaars te doorgronden. ‘Ik vermoordde voor mijn plezier, niet uit noodzaak.’

Nieuwe Revu 31 ANP

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