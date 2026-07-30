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NOS-anker Winfried Baijens: 'Oprechte interesse is mijn kracht'
In aanloop naar Pride maakte Winfried Baijens (48) Luister Anita, een vijfdelige podcast met als rode draad de homo-opstand in zijn geboortejaar 1977. Het altijd betrokken anker van het NOS Journaal kwam daardoor terecht bij Anita Bryant, de Zangeres Zonder Naam, Mies Bouwman en Roze Zaterdag. Over de teloorgang van vrijheid en oplaaiende lhbti-haat. ‘Er is geen enkele gêne meer.’