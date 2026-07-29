Seriemoordenaars Ed Gein en Jeffrey Dahmer.
Seriemoordenaars Ed Gein en Jeffrey Dahmer.
Mens & Maatschappij

De mensen achter de monsters: twintig beruchte seriemoordenaars tentoongesteld in Keulen

Seriemoordenaars Ed Gein en Jeffrey Dahmer.

Sinds 8 mei van dit jaar kan in de Duitse stad Keulen de succesvolle en omstreden tentoonstelling Serien Killer (seriemoordenaars) worden bekeken. Het is interactief en heeft volgens de makers als doel de psyche van seriemoordenaars te doorgronden. ‘Ik vermoordde voor mijn plezier, niet uit noodzaak.’ 

Erik Brouwer
14 minuten
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Nieuwe Revu 31 ANP E.A.

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