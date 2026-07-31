Francis van Broekhuizen over Erik van Looy: 'Misschien nét iets te Belgisch'

Erik Van Looy (64) veroverde met zijn Vlaamse charme de Nederlandse televisie, maar na de kijkcijferflop Ons kent ons komt zijn RTL-avontuur alweer tot een einde. Hij zou te saai en onverstaanbaar zijn voor de Hollandse kijker...

Erik van Looy en Francis van Broekhuizen.

Wat sneu nou toch: dacht Erik Van Looy een glansrijke toekomst tegemoet te gaan op de Hollandse beeldbuis, wordt zijn avontuur na twee jaar alweer afgevlagd...

Bij RTL dachten ze goud in handen te hebben toen ze Erik Van Looy binnenhaalden. De Vlaamse presentator moest uitgroeien tot een nieuwe publiekslieveling, maar eindigde vooral als ondertitelproject. Zijn programma Ons kent ons zakte geruisloos door het ijs en volgens tv-kenners zit een grote Nederlandse carrière er voor hem niet meer in. Het RTL-avontuur lijkt voor Van Looy alweer voorbij nu zijn contract niet wordt verlengd. In België een televisie-icoon vanwege zijn glansrol als presentator van De slimste mens, in Nederland vooral een bewijs dat niet elke hit de grens over hoeft.

In de liefde lijkt het Van Looy wel voor de wind te gaan, als we de berichten mogen geloven?

Op televisie wil het in Nederland maar niet vlotten, maar privé lijkt Erik Van Looy wél de hoofdprijs te hebben gewonnen. De Vlaming wordt al maanden gelinkt aan voormalig Miss België Ellen Petri, negentien jaar jonger en nog altijd een verschijning die menig mannenhart sneller doet kloppen. Zelf zwijgen ze in alle talen over de vermeende romance. Misschien maar beter ook, maar als er één ding is dat Van Looy de laatste tijd wél lukt zonder ondertiteling, dan is het de nieuwsgierigheid naar zijn liefdesleven aanwakkeren.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

‘De tanden van Erik Van Looy worden dikwijls bespot als geel en scheef en de kritiek op zijn aangebrande moppen is doorgaans niet mals’

Wat vindt Erik Van Looy van zichzelf?

‘Ik ben ’s avonds moe van het lachen. Thuis drink ik veel om bij te komen.’



Wat vinden wij van Erik Van Looy?

Gelukkig hoeft de borrel na afloop van de opnames niet ondertiteld te worden.

Wat vinden anderen van Erik Van Looy?

Goedele Liekens - landgenoot

‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel om Erik Van Looy kan lachen. Ik hoor in Nederland wel heel verschillende reacties. De één vindt hem geweldig en ligt dubbel om zijn gestuntel en zijn manier van presenteren. De ander zegt juist: “Ik geloof er niks van, dat stuntelige is een rolletje.” Die discussie hoor ik best vaak. Zelf stoor ik me daar eigenlijk niet aan. Of het nu helemaal echt is of niet, ik vind hem gewoon vermakelijk om naar te kijken. Uiteindelijk draait het erom of je mensen aan het lachen krijgt en dat lukt hem wat mij betreft zeker en vast.’

Francis van Broekhuizen - oud-kandidaat en jurylid De slimste mens

‘Ik vind Erik ontzettend leuk. Hij is een charmante, lieve man en ik krijg altijd de slappe lach van dat piepende lachje van hem. Hij is ook ontzettend geestig. Ik ben te gast geweest als kandidaat bij De slimste mens en daarna meteen teruggevraagd als jurylid. Dat typeert hem wel: als Erik je leuk vindt, zorgt hij ervoor dat hij je terughaalt en dat je je direct welkom voelt. Hij geeft je het gevoel dat je erbij hoort en daardoor durf je als gast ook meer. Tegelijkertijd heeft hij ook iets waardoor hij in Nederland misschien wat lastiger ligt.

Ik kan hem zelf soms ook nauwelijks verstaan, omdat hij soms binnensmonds praat of net iets te Vlaams. Dan ben ik hem echt even kwijt. Dat is grappig als je daar zit, maar voor een Nederlands televisiepubliek kan ik me voorstellen dat het lastiger werkt. Bovendien kijken Nederlanders anders naar een quiz dan Vlamingen. Wij willen thuis mee puzzelen en de antwoorden raden. In België draait De slimste mens veel meer om de gein, de verhalen en de onderlinge grappen. De quiz is eigenlijk alleen maar de aanleiding. Dat werkt daar fantastisch, maar ik snap ook wel waarom een deel van het Nederlandse publiek daar minder makkelijk in meegaat. Erik is ontzettend origineel, maar misschien ook nét iets te Belgisch om hier hetzelfde succes te hebben.’

Herman Brusselmans - oud-jurylid De slimste mens

‘Erik Van Looy en ik waren jarenlang bevriend, of in ieder geval: we konden heel goed met elkaar overweg. Ik heb twaalf jaar in de jury van De slimste mens gezeten en sommige seizoenen zat ik er elf of twaalf afleveringen in. We zijn ook een aantal keren wezen eten, Erik nam dan een van zijn toenmalige vriendinnen mee. Helaas heeft onze vriendschap een flinke knal gekregen. Ik was het steeds minder eens met de keuzes die werden gemaakt voor de kandidaten en de juryleden. Daar had ik verder niets over te zeggen, maar ik voelde wel dat het programma een andere kant op ging. Ik had daarom in december 2025 zelf besloten om te stoppen. Daarna kreeg ik te horen dat Erik nog graag met me wilde praten. Dat gesprek viel me tegen, omdat toen bleek dat ze me sowieso al kwijt wilden.

Herman Brusselmans.

Ik was hen alleen vóór geweest door zelf op te stappen. Ze vonden me te duister en mijn humor te donker; het moest allemaal wat vrolijker en luchtiger. Achteraf voelde het een beetje alsof ik achter mijn rug om naar buiten was gewerkt. Ik merkte het ook aan het aantal afleveringen dat ik nog mocht doen. Elk jurylid kreeg normaal gesproken twee beurten, maar sommige anderen zaten er vijf, zes of zeven keer. En mij hielden ze wel op twee keer; er klopte gewoon iets niet. Dat gevoel had ik al. Toch neem ik Erik niet zo heel veel kwalijk, ik vind hem wel een goede gast, hoor. Ik zit niet vol kinnesinne of zo. Hij is de presentator, maar niet de enige die over zoiets beslist. De baas van producent Woestijnvis had ook een aandeel in de besluitvorming en verder wordt het programma door een heel team opgezet en gemaakt. Uiteindelijk is het contact met Erik verwaterd en hebben we elkaar niet meer gesproken. Dat is jammer, want we konden het altijd goed met elkaar vinden.’



Je hebt zojuist een premium artikel gelezen. Je hebt zojuist een premium artikel gelezen. Online onbeperkt lezen en Nieuwe Revu thuisbezorgd? Abonneer nu en profiteer! Probeer direct