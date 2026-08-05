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Misdaad

ChatGPT-moorden: kan OpenAI mensen aanzetten tot moord?

Op 5 augustus 2025 werd er in een Amerikaans stadje een moord/suïcide gepleegd en volgens de nabestaanden was de dader hiertoe aangezet door zijn Chatbot. Er zijn meer van dit soort gevallen geweest en daar is inmiddels ook een term voor: ChatGPT-moorden. ‘Wat gebeurt er als je slaappillen en alcohol samen neemt?’

Erik Brouwer
13 minuten
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Een Tesla Cybertruck met bommen.
Een Tesla Cybertruck met bommen.
Nieuwe Revu 32 AP, LinkedIn, X, Facebook, Yonhap News

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