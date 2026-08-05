Dit vindt Bart Nijman van platformverval: Geen verrijking, maar verschijting

Winkelen bij Ikea in Duiven.

Waarom zijn McDonald’s-filialen, ooit kleurrijke speelplaatsen in rood en geel, zo saai geworden? Hoezo gaan T-shirts en broeken van dure merken steeds korter mee dan vroeger? Hoe komt het dat auto’s steeds duurder en complexer worden terwijl ze vanbuiten lijken te plastificeren en vanbinnen alles kraakt, knarst en aanvoelt alsof het ieder moment kan afbreken? In dit essay gaat Bart Nijman op zoek naar waarom we akkoord gaan met afbraak van diensten tegen stijgende kosten.