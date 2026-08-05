Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 32e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Nieuwe Revu editie 32.

ChatGPT-moorden

Op 5 augustus 2025 werd er in een Amerikaans stadje eenmoord/suïcide gepleegd en volgens de nabestaanden was de dader hiertoe aangezet door zijn Chatbot. Er zijn meer van dit soort gevallen geweest en daar is inmiddels ook een term voor: ChatGPT-moorden. ‘Wat gebeurt er als je slaappillen en alcohol samen neemt?’

Verschijting

Waarom zijn McDonald’s-filialen, ooit kleurrijke speelplaatsen in rood en geel, zo saai geworden? Hoezo gaan T-shirts en broeken van dure merken steeds korter mee dan vroeger? Hoe komt het dat auto’s steeds duurder en complexer worden terwijl ze van buiten lijken te plastificeren en vanbinnen alles kraakt, knarst en aanvoelt alsof het ieder moment kan afbreken? In dit essay gaat Bart Nijman op zoek naar waarom we akkoord gaan met afbraak van diensten tegen stijgende kosten.

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Ilja Leonard Pfeijffer

Twee jaar lang volgde schrijver, dichter en classicus Ilja Leonard Pfeijffer (58) de ontwikkelingen in de democratische wereld op de voet. In zijn laatste boek Absolute democratie: kroniek van een aangekondigde afrekening bundelt hij zijn observaties en gaat hij op zoek naar oorzaken. Zijn conclusie? Er woedt een fundamentele strijd over de betekenis van democratie. En dat zou iedereen zorgen moeten baren.

Ilja Leonard Pfeijffer

Albufeira

Hoewel hij de pensioengerechtigde leeftijd langzaam nadert, dompelde schrijver/columnist (Foute Jongens) en zelfbenoemd Gonzo-journalist des Vaderlands Arthur van Amerongen zich nog één keer onder in het nachtleven van Albufeira, verzamelpunt van dronken Engelsen en opgeschoten jeugd. ‘Ik trek veel bekijks omdat ik rare dansjes doe met mijn dronken kop. Ik ben verworden tot een stripfiguur.’

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Robin 'Jaydee' Albers

Hij schreef dansvloer geschiedenis met de tijdloze housetrack Plastic Dreams, legde in de vroege jaren negentig de fundamenten voor de dancescene op de Nederlandse radio én vloog uit de bocht als clubeigenaar. Robin Albers (69), beter bekend als Jaydee, over louche pillendealers, het faillissement van zijn discotheek en de dood van de echte dj. ‘Ik weiger de sync-knop te gebruiken. Wie dat doet, belazert zijn publiek.’