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Ilja Leonard Pfeijffer: ‘Autoritaire politici zijn gebaat bij onze onverschilligheid’
Twee jaar lang volgde schrijver, dichter en classicus Ilja Leonard Pfeijffer (58) de ontwikkelingen in de democratische wereld op de voet. In zijn laatste boek Absolute democratie: kroniek van een aangekondigde afrekening bundelt hij zijn observaties en gaat hij op zoek naar oorzaken. Zijn conclusie? Er woedt een fundamentele strijd over de betekenis van democratie. En dat zou iedereen zorgen moeten baren.