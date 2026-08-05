‘Opa’ Arthur in Albu: 24 uur op safari in het Portugese jongerenparadijs

Arthur van Amerongen is een beetje moe.

Arthur van Amerongen is een beetje moe.

Hoewel hij de pensioengerechtigde leeftijd langzaam nadert, dompelde schrijver/columnist (Foute Jongens) en zelfbenoemd Gonzo-journalist des Vaderlands Arthur van Amerongen zich nog één keer onder in het nachtleven van Albufeira, verzamelpunt van dronken Engelsen en opgeschoten jeugd. ‘Ik trek veel bekijks omdat ik rare dansjes doe met mijn dronken kop. Ik ben verworden tot een stripfiguur.’