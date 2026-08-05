Arthur van Amerongen is een beetje moe.
Arthur van Amerongen is een beetje moe.
Mens & Maatschappij

‘Opa’ Arthur in Albu: 24 uur op safari in het Portugese jongerenparadijs

Arthur van Amerongen is een beetje moe.

Hoewel hij de pensioengerechtigde leeftijd langzaam nadert, dompelde schrijver/columnist (Foute Jongens) en zelfbenoemd Gonzo-journalist des Vaderlands Arthur van Amerongen zich nog één keer onder in het nachtleven van Albufeira, verzamelpunt van dronken Engelsen en opgeschoten jeugd. ‘Ik trek veel bekijks omdat ik rare dansjes doe met mijn dronken kop. Ik ben verworden tot een stripfiguur.’

Arthur Van Amerongen
18 minuten
Maak ons je Google favoriet!
Nieuwe Revu 32 Arthur van Amerongen

Meer Mens & Maatschappij

Dit artikel is exclusief voor abonnees
Abonneer op Nieuwe Revu en geniet van veel exclusieve voordelen, waaronder toegang tot al onze premium artikelen op revu.nl en 18 andere websites.
Bekijk alle abonnementen
Ik heb een abonnement
Maak een Tijdschrift.land account aan en/of log in, koppel je abonnement en begin direct met onbeperkt (premium) en advertentie- en cookievrij lezen!
Inloggen

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.