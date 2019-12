Even he-le-maal NIKS

Wij wel. Met een reden.

En die reden is niet per se Ruben van de Meer. Of die poedersoepjes. De reden dat we ons die reclame zo goed kunnen herinneren, is omdat we stiekem allemaal wel een keer een Sjorsje zouden willen doen: ‘NU EVEN NIET!’

Even geen gezeik aan ons hoofd. Even rust. Héél eventjes maar.

Want laten we eerlijk zijn: daar verlangen we allemaal wel eens naar toch? Als er na een twee uur durende vergadering nog een ‘wat er verder ter tafel komt’-rondje wordt gedaan. Als je om 16.50 uur nog om jaarcijfers wordt gevraagd. Als die presentatie van vanmiddag ineens twee uur vervroegd wordt. Als je collega je komt vervelen met een verhaal over haar lichamelijke ongemakken terwijl jij Heel Erg Naar Huis wil. Die momenten.

Nu weten we heus wel dat een ontploffing à la Sjors op de werkvloer je in het beste geval een paar scheve gezichten, en in het slechtste geval een enkeltje richting het UWV oplevert. Maar oh wat zou het toch lekker zijn: om gewoon eens een keer keihard een moment voor onszelf te claimen.

Na het werk thuiskomen, rustig op de bank ploffen. TV aan, of een krantje lezen, whatever flows your boat. In de ideale wereld staat er een open haard aan, een paar pantoffels binnen handbereik. Je bent het soort man dat een liquor cabinet heeft. In die ideale wereld dan hè? En altijd ijsblokjes in huis. Dus je schenkt jezelf een glas The Famous Grouse whisky in. Tinkelend ijsblokkie erbij. En je ontspant.

Dit is het. Niemand hoeft iets van je. Niemand wil iets van je. Geen spreadsheets, presentaties, boodschappenlijstjes, praten over hoe je dag was, jaarcijfers, evaluaties... Even geen gezeik. Gewoon heel even een momentje voor jezelf: Mannen Me-Time.

Klinkt als een droom? Mwah, misschien is 'ie dichterbij dan je denkt. De mensen van The Famous Grouse hebben namelijk érg goed in de smiezen waar wij naar verlangen na een drukke werkweek. Of een druk werkjaar. Weten ze ook leuk uit te beelden in hun nieuwe reclame trouwens:

Weet niet hoe het met jou zit, maar wij weten wel wat we onszelf geven met kerst: een moment voor onszelf. Ook leuk om een ander cadeau te doen trouwens. Je bestelt hem hier.

Dit artikel is een advertorial van The Famous Grouse.