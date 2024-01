'Che Guevara is de held van ultralinkse idioten'

— Pas op: satire! Elke week beledigt de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Ernesto Guevara werd in Rosario (Argentinië) geboren op 14 juni 1928 als zoon van Rubricio Guevara, die stieren castreerde door hun neus en hun kloten van plaats te laten wisselen, en Juanita Guevara-Lopez, de manager van een hardrockband die in de jaren 20 tot en met 50 van de vorige eeuw weinig of geen succes kende.

Ernesto kreeg al op jonge leeftijd de bijnaam ‘Che’, wat dialectisch Spaans is voor ‘obsessieve masturbeerder’. Anderen die deze bijnaam gerust zouden mogen krijgen zijn Che Kelder, Che Hartman en Che van Nieuwkerk. Maar goed, Che Guevara liep iedere keer van huis weg, en soms vond men hem terug bij de buren, soms in het bosje achter het huis van de Guevara’s en op een keer vond men hem simpelweg niet terug omdat hij tot in Cuba geraakt was, waar hij in contact kwam met de revolutionairen onder leiding van Fidel ‘Mijn Sigaar Is Drie Keer Groter Dan Mijn Lul’ Castro.

Op een dag wisten ze niet wat te doen, verveelden ze zich en besloten ze, tegen hun aard in, een boek te lezen. Dat werd per toeval Das Kapital van Karl Marx en na vijf bladzijden konden ze door die verschrikkelijke tekst niet heen raken, maar ze hadden net genoeg gelezen om zich ‘marxisten’ te noemen. Op een dag wisten ze weer niet wat te doen, verveelden ze zich nog meer en besloten ze om de regering van Cuba omver te werpen en zelf de macht te grijpen.

Omdat het leger van Cuba in die tijd uitsluitend bestond uit homoseksuelen, transgenders en travestieten wisten Castro en Guevara met hun bende van ongeveer tweehonderdvijftig niksnutten dat kutleger te verslaan, waarna Castro zichzelf uitriep tot president en Guevara tot zijn rechterhand. Met die rechterhand bleef hij trouwens ondertussen wel obsessief masturberen. Er bestaat een beroemde poster van Che Guevara, die in menige kamer van geesteszieke studenten heeft gehangen, waarop hij net zo scheel uit z’n ogen kijkt als een blinde hagedis. Dat komt omdat hij, voordat die foto voor die poster werd gemaakt, in een half uur dertien keer z’n pik afgerukt had.

Che Guevara besloot dat het uitroepen van revoluties hem in het bloed zat en hij ging regeringen in andere landen lastigvallen om hen het communisme aan te praten. Iedereen lachte hem uit en wilde hem met een schop onder z’n slappe kont de deur uitwerken, maar wie zoals gewoonlijk niet om dat soort dingen kon lachen was de Amerikaanse CIA, die het niet kon verkroppen dat zo’n lamlul als Guevara de Amerikaanse belangen in achterlijke landen verstoorde. In 1967 werd hij in Bolivia opgepakt en vermoord. Op die manier zou hij z’n lesje wel leren. Che Guevara groeide uit tot een held van ultralinkse en bijgevolg achterlijke idioten, maar gelukkig is hij heden ten dage zo goed als definitief vergeten.