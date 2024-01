Must-have armbanden voor hem (adv)

Draag jij eigenlijk nog geen armbanden, maar wil je het graag proberen? Kies dan voor wat subtielere kleuren en voor een smallere variant armband. Zo ga je voor een basic touch, want met een leren armband kan je eigenlijk niet verkeerd kiezen. Leren armbanden zijn ook goed te combineren met je horloge of zo’n leuke kralenarmband. Doordat je natuurlijke materialen met elkaar mixt is het gewoon een goed setje.

Als je helemaal gek bent op armbanden en net even een stapje verder wil gaan, kan je ze lekker mixen en matchen met leren armbanden in verschillende kleuren en breedtes. Het is iets gedurfder, maar je kunt zo wel helemaal uitpakken. We hebben een betaalbare collectie leren armbanden en kralenarmbanden voor jou gevonden bij Lucardi Juwelier. Je shopt ze hier al vanaf 19,99 euro.

Dit artikel is een advertorial van Lucardi Juwelier.