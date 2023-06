4 tips om jezelf als man om te laten scholen

@media (max-width: 680px){#fig-649171690bbf6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-649171690bbf6 img{#fig-649171690bbf6 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-649171690bbf6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-649171690bbf6 img{#fig-649171690bbf6 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-649171690bbf6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-649171690bbf6 img{#fig-649171690bbf6 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Denk aan het nemen van online trainingen

De eerste tip die we je mee willen geven wanneer jij je als man om wil laten scholen, is om online training te nemen. Met name voor de it omscholing is dit interessant. Met een online training kun je eenvoudig vanuit huis lessen volgen waarmee jij jouw IT vaardigheden verbetert. Hierdoor zul je sneller aan een baan in deze industrie kunnen komen. Bovendien is het handig dat je niet op een bepaald tijdstip dit soort trainingen hoeft te volgen, waardoor je huidige baan hier niet onder zal leiden. Wanneer jij jezelf dus om wil laten scholen, kan een training zeker de juiste keuze zijn.

Bepaal welke soort kennis je nodig hebt

Ten tweede is het slim om te bepalen welke soort kennis je nodig hebt. Zo wordt het duidelijker welke cursussen je moet volgen. Doe wat onderzoek om erachter te komen wat voor vaardigheden werkgevers in de sector verwachten van hun werknemers. Vervolgens kun je op zoek gaan naar specifieke cursussen die aan deze eisen voldoen en ervoor zorgen dat je over alle benodigde kennis beschikt wanneer je deze arbeidsmarkt betreedt.

Maak tijd vrij

Verder is het belangrijk om tijd vrij te maken voor je omscholing. Dit kan betekenen dat je tijdens je studie minder lessen volgt en/of minder uren gaat werken. Bespreek met je werkgever wat voor regelingen er getroffen kunnen worden om ervoor te zorgen dat je genoeg tijd hebt voor omscholing. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het slim zijn om in de vroege ochtend of in de late avond wat tijd vrij te maken om met je omscholing aan de slag te gaan.

Overweeg een mentor

Tot slot kan het omscholen beter verlopen wanneer je een mentor hebt. Een mentor kan je op het juiste spoor houden en je tijdens het hele proces voorzien van onschatbaar advies, bronnen en begeleiding. Als het mogelijk is, is het goed om een mentor aan te stellen die al actief is op het gebied van je gewenste baan. Zo weet je zeker dat iemand met ervaring je door elke stap van het omscholingsproces begeleidt. Bovendien zal je omscholing sneller verlopen aan de hand van een goede mentor.