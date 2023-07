Lees de beste e-mail tips!

@media (max-width: 680px){#fig-64be831ce80b0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64be831ce80b0 img{#fig-64be831ce80b0 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-64be831ce80b0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64be831ce80b0 img{#fig-64be831ce80b0 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-64be831ce80b0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64be831ce80b0 img{#fig-64be831ce80b0 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Stel vaste e-mailtijden in

Een van de beste e-mailtips is om vaste e-mailtijd in te stellen. Door je e-mails op geplande momenten te controleren, voorkom je dat je constant wordt afgeleid door binnenkomende berichten. Kies bijvoorbeeld voor het begin en het einde van de werkdag om je inbox te bekijken. Dit helpt je om gefocust te blijven op andere taken en bevordert een efficiënter werkritme.

Hanteer de 2 minuten regel

Wanneer je een e-mail opent en het kost minder dan twee minuten om te beantwoorden, doe het dan meteen. De ‘2 minuten regel’ helpt om kleine taken meteen af te handelen en voorkomt dat e-mails zich opstapelen in je inbox. Hierdoor blijft je inbox georganiseerd en voel je je meer voldaan omdat je sneller taken afrondt.

Gebruik mappen en labels

Om je e-mails georganiseerd te houden, maak je gebruik van mappen en labels. Stel categorieën in die relevant zijn voor jouw werk en orden je e-mails dienovereenkomstig. Door een gestructureerd systeem te hanteren, kun je belangrijke berichten gemakkelijker terugvinden en prioriteiten stellen.

Beperk e-mailnotificaties

E-mailmeldingen kunnen een constante bron van afleiding zijn. Beperk het aantal e-mailnotificaties op je computer of telefoon en schakel indien mogelijk meldingen uit tijdens je focusperiode. Door deze onderbrekingen te minimaliseren, kun je je beter concentreren op belangrijke taken en je productiviteit verhogen.

Vermijd overmatig CC'en

Het overmatig CC'en van collega's kan leiden tot een overvolle inbox en onnodige informatie-overload. Wees selectief bij het kopiëren van mensen in e-mails en stuur alleen berichten naar relevante ontvangers. Dit zal niet alleen je eigen inbox verminderen, maar ook die van anderen, waardoor iedereen efficiënter kan werken.

Effectief e-mailbeheer is essentieel voor een productieve en georganiseerde werkdag. Lees de tips van timemanagement-expert Björn Deusings om je e-mail routine verder te verbeteren en overweeg een cursus timemanagement om effectieve e-mail gewoonten aan te leren.

Er zijn dus behoorlijk wat mogelijkheden om je mail effectief te kunnen gebruiken. Met deze beste e-mail tips kun je je tijd beter beheren en een efficiëntere werkstijl ontwikkelen. Dat zal een hele boel gedoe schelen op je werkdag. Succes!