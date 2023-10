Lebbis en Jansen: ‘Op oudejaarsavond gaan we weer uit elkaar'

Reden jullie hiernaartoe met de gedachte: dit wordt weer zo’n interview waarin we moeten vertellen wat we leuk en vooral níet leuk vinden aan elkaar?

Lebbis: ‘Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Ik ben allang blij dat we niet naakt op de voorkant hoeven.’ Jansen: ‘Qua interviews is Nieuwe Revu de enige waar we ja tegen hebben gezegd. Voor de rest hebben we op alles nee gezegd.’ Lebbis: ‘Dit is het enige interview dat we doen.’

Waarom?

Lebbis: ‘Ik heb daar helemaal geen zin in, al die fratsen eromheen. En de kaartverkoop loopt ontzettend goed in alle theaters. Aan de andere kant is het wel een goede zaak om de mensen te laten weten dat we bezig zijn.’ Jansen: ‘En jij moet ook aan je carrière ná Lebbis & Jansen denken.’ Lebbis: ‘Dat is het hele punt. Bovendien, wat ik net zei: je moet laten weten dat je er bent. Af en toe een beetje publiciteit, maar niet te veel. Youp van ’t Hek deed dat vroeger al: dan was hij uitverkocht in De Kleine Komedie, maar liet hij wel de posters ophangen. Dat de mensen wel wisten dat hij in hun stad was. Vroeger vond ik dat zonde van het geld en belachelijk, maar nu snap ik het wel. Heel handig kwam er dan wel zo’n strookje Uitverkocht over de poster heen. Zo hield hij de mensen hongerig voor de volgende keer.’ Jansen: ‘Bij Toon Hermans lag het nog ietsje anders. Als hij bijvoorbeeld twee weken lang in Eindhoven speelde, moesten op alle rondwegborden op de route die hij reed, stroken met Uitverkocht over zijn posters hangen. Anders werd hij heel onzeker.’ Lebbis: ‘Freek de Jonge werd boos als er aan de buitenkant van het theater waar hij die avond speelde, geen poster van zijn voorstelling hing. En daar had hij helemaal gelijk in. Zelfs als je uitverkocht bent, is het toch fijn als de poster er hangt. Dat mensen weten dat je die avond speelt.’

Dolf, jij zei net: Lebbis moet denken aan zijn carrière ná Lebbis & Jansen. Jullie zijn pas weer samen; wanneer gaan jullie weer uit elkaar?

Jansen: ‘Nou ja, 31 december, in de loop van de avond.’ Lebbis: ‘We bekijken het per dag.’ Jansen: ‘Die man is bijna 65 joh, laten we blij zijn dat we er gewoon zijn.’ Lebbis: ‘Je moet in de theaterwereld ver vooruit plannen. Ik heb voor volgend seizoen alweer een solo-tour staan. Die knoop moest ik al vroeg doorhakken.’ Jansen: ‘En het hele idee hiervan was: dit gaan we één keertje doen. Ik ga volgend jaar ook gewoon weer een oudejaarsvoorstelling maken, en nog wat andere dingen. Een deel van de fun die we nu hebben, is dat we weten: we knallen een aantal maanden lang samen en daarna is alles weer over.’ Lebbis: ‘We hebben geen plan samen. Het is gewoon leuk om te doen en even af te tasten hoe het gaat. Wat dat voor de toekomst betekent, zien we wel.’ Jansen: ‘En ik maak elk jaar een oudejaars omdat ik dat een leuke vorm vind.’ Lebbis: ‘Ik ben eigenlijk te gast op zijn oudejaars.’

Lebbis: ‘Ik vind nog steeds dat je bijna alles kunt zeggen. Je staat op een toneel, dus je mag overdrijven. Je bent met cultuur bezig, je doet alsof’

De afgelopen zeventien jaar hebben jullie niet samen op het podium gestaan. Hoe was jullie contact in die tijd?

Lebbis: ‘We zagen elkaar zeker nog wel. Het is een van de redenen dat ik een column op de radio doe in Spijkers met koppen, omdat Dolf het presenteert. Zo zagen we elkaar nog eens en konden we even bij elkaar checken hoe het gaat. En we gingen naar elkaars voorstellingen toe, dan babbel je ook even na afloop. Dat was het eigenlijk. Niet privé.’

Jullie komen niet bij elkaar op de verjaardag.

Lebbis: ‘Nee. Maar toevallig dit jaar wel.’ Jansen: ‘Ik werd zestig in juni. Dat was anders dan anders. Voor wat de periode ervoor betreft: wij deden toen zoveel samen. Vijf keer in de week spelen, wekelijks minimaal één tv-programma, Spijkers met koppen, Dit was het nieuws. Als je elkaar al vijf, zes dagen in de week treft, dan ga je niet per definitie 's avonds nog gezellig wat met elkaar drinken. Dat heeft altijd heel goed gewerkt. Lebbis gaat in zijn vrije tijd vissen. En ik ga dan bijvoorbeeld níet vissen.’ Lebbis: ‘We zijn wel samen naar concerten geweest.’ Jansen: ‘Del Amitri en Loudon Wainwright. Daar zijn we allebei groot fan van. En ik krijg nog heel veel geld van Lebbis, maar dat is misschien een ander dingetje.’ Lebbis: ‘Daar gaan we helemaal niks aan doen.’

Benieuwd naar de rest van het interview? Je leest 't in de nieuwste Revu. Vanaf vandaag verkrijgbaar!