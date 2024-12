Leon Verdonschot: 'Mona Keijzer moet de huizenproblemen oplossen, maar wordt nu al teruggefloten'

'De biodiversiteit in onze steden staat enorm onder druk. En wat wil Mona Keijzer? Het voorschrift dat nieuwbouwwoningen verplicht voorzien moeten zijn van onderkomens voor bijvoorbeeld gierzwaluwen schrappen'

Beste Mona Keijzer,



Nederland heeft, zoals bekend, een enorm huizenprobleem. Of nee, dat is eigenlijk niet waar. Nederland heeft genoeg huizen. Nederland heeft een betáálbare huizenprobleem. En een huisverdelingsprobleem. Naar schatting heeft bijvoorbeeld één op de twintig Nederlanders een tweede huis. Dat komt neer op zo’n 400.000 tweede huizen. Laat dat getal nou exact het tekort aan woningen zijn.

Er zijn ook regels die de oplossing van het probleem in de weg zitten. Regels waardoor permanente bewoning in vakantieparken niet toegestaan is, bijvoorbeeld. Regels waardoor mensen niet op hun erf of in hun tuin een kleiner huis kunnen neerzetten voor hun kinderen of zorgbehoevende ouders. Regels waardoor mensen met een uitkering gekort worden wanneer ze samen gaan wonen, waardoor ze dat niet doen en er daardoor twee huizen bewoond worden door twee mensen die zelf liever in één huis zouden willen wonen.

Je kunt veel zeggen van Hugo de Jonge, en anders doet hij het zelf wel, maar de man markeerde wel een keerpunt: wonen werd weer een overheidstaak, omdat wonen een recht is, geen gunst verleend door een ‘woningmarkt’. Hugo de Jonge combineerde iedere week wel ergens zijn puntschoenen met een bouwhelm, om maar de urgentie te benadrukken van bouwen.

U bent zijn opvolger. Aan u de taak om te zorgen dat we snel verlost worden van de huidige situatie, waarin jonge mensen jarenlang bij hun ouders moeten blijven wonen, starters nergens een huis kunnen kopen en ieder huis dat wel te koop staat, uitloopt op een biedingsoorlog. Ik denk dat het nog enige jaren duurt voordat we zijn vergeten dat u zélf de bouw van een zorgcomplex voor zwaar dementerende ouderen voor uw huis probeerde tegen te houden. Vooral vanwege uw argument: dat met de bouw de stikstofwaarden zouden worden overschreden. De stikstokwaarden waar uw partij, de BBB, vanaf wil. U heeft voor uw beleid een programma bedacht, waarvan de naam aansluit bij het beeld dat dit kabinet graag van zichzelf neerzet. STOER is die naam. Het staat voor: ‘Schrappen van Tegenstrijdige en Overbodige Regelgeving’. Ik heb te doen met de familie van de ambtenaar die dit heeft bedacht: je hebt meteen een vermoeden van zijn gedichten voor sinterklaas en kerst.

Het is ook zo’n term waarbij meteen alle alarmbellen afgaan. Met het tegengaan van tegenstrijdigheid is niks mis, maar waar een BBB’er het woord ‘overbodig’ gebruikt voor een regel, weet je wie het moet bezuren: de natuur, of de dieren. En inderdaad. U wilde het voorschrift schrappen dat nieuwbouwwoningen verplicht voorziet van onderkomens voor huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen (bijvoorbeeld nestkastjes). Zodat er meer huizen komen, en tegelijk meer biodiversiteit in onze steden, waar die enorm onder druk staat. Zelfs bouwbedrijven kwamen in opstand: geen landelijke regel, dat betekent 342 lokale regels, allemaal verschillend. Dát zou pas bouwvertragingen opleveren.

De Tweede Kamer floot u terug, gelukkig. Maar we zijn gewaarschuwd. We weten nu wat wordt verstaan onder 'overbodig’, door een minister die blij is met een dode mus.