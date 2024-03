Albert Verlinde: 'Ben ik nou de enige die denkt, hoe vaak kan Wouter de Winther met dat mondje op tv komen?'

Het bestaat bijna niet, maar voor degenen die Wouter de Winther nog niet op hun netvlies gebrand hebben: wie is deze meneer?

Wouter de Winther (45) is politiek commentator voor De Telegraaf en was tot maart 2020 ook chef parlement bij die krant. De laatste tijd is hij steeds vaker op tv te zien in praatprogramma’s, waaronder Jinek, Vandaag Inside en Goedemorgen Nederland en voorheen ook Pauw. Zoals iedere bekende Nederlander met meer hersencellen dan een kraanvogel, deed De Winther ook al eens mee aan De slimste mens. In de podcast Afhameren bespreken De Winther en presentator Pim Sedee het laatste nieuws uit Den Haag.

Waarom is er heisa rondom De Winther?

Vanwege het hele politieke circus rondom de formatie van een nieuw kabinet en bijbehorend eindverslag van informateur Kim Putters moest De Winther de afgelopen weken flink aan de bak. Daardoor zagen we hem meer dan ooit opduiken in allerlei media. En Nederland zou Nederland niet zijn, als daar niemand iets over te zeiken zou hebben. Ja hoor: Albert Verlinde stak zijn vinger op in Vandaag Inside en meldde dat hij Wouter de Winther-moe was. En niet alleen diens verschijning in talkshows is hij beu, maar ook op zijn gelaatsuitdrukking blijkt het een en ander aan te merken...

‘De talkshows lijken te veel op elkaar met dezelfde gasten en voorspelbare onderwerpen.’

Wat vindt Wouter de Winther van zichzelf?

‘Ik zit hier niet om vrienden te maken.’

Wat vinden wij van Wouter de Winther?

De lente hangt in de lucht, weg met De Winther!

Wat vinden anderen van Wouter de Winther?

Viola Holt - presentatrice in ruste

‘Ik heb een goed leven en ben verlost van tv-programma’s. Dat hoef ik helemaal niet meer te doen. Ik heb twee mooie tv-prijzen gekregen en alle grote sterren geïnterviewd. Ik heb over de hele wereld gereisd. Ik ben begonnen op mijn zeventiende en nu ben ik 74. Mag het een keer klaar zijn? Bovendien vind ik de televisie van nu meer van hetzelfde. Iedereen praat met elkaar over elkaar. Ik heb ook een bloedhekel aan podcasts, dat zegt me allemaal niks.’



Albert Verlinde - criticus

In Vandaag Inside: ‘Ja, sorry, ben ik nou de enige die denkt: hoe vaak kunnen al die mensen op tv komen? Wouter de Winther, Angela de Jong, het is testbeeld. Ik word ’s ochtends wakker met Wouter de Winther. Nou ja, niet echt, maar dan zit ik tv te kijken en daar zit die man met dat mondje. En ’s avonds als ik naar bed ga, zie ik hem weer. Je kunt toch gewoon nee zeggen? Ik word best wel meer voor programma’s gevraagd, maar dan zeg ik: “Wat denk je zelf?” Ik ga niet voor iedere scheet op tv komen!’

Frits Wester - collega

‘Jullie kennen mijn stelling: ik vind nooit iets van collega’s. Niet negatief en ook niet positief. Ons vak is om politici te beoordelen, en niet elkaar.’

Pim Sedee - collega

‘Hij is denk ik de best ingevoerde duider van Nederland. Wouter zit erg goed in zijn contacten en is daardoor een meerwaarde ten opzichte van veel anderen. Hij vertelt niet alleen wat er speelt, maar ook hoe dat kan. Dat heeft hij dan vaak uit de eerste hand gehoord. Een Wouter-overkill? Dat denk ik niet. In hun opzet zijn alle talkshows op zoek naar politieke duiders en dan komt hij al snel bovendrijven. Hij doet het ook al ontzettend lang. Bovendien kan hij zichzelf verbaal goed overeind houden in een wat volkser praatprogramma als Vandaag Inside. We werken samen aan de podcast Afhameren. We gaan zitten op vrijdag en dan is het een uur lang politiek leeglopen. Dat is heerlijk. Die man ademt en leeft politiek. Wat niet iedereen van hem weet, is dat hij gek is op de Engelse taal en Amerika. Hij gebruikt ook veel Engelse termen in zijn taalgebruik. Zo vindt hij geregeld iets “crazy”. Maar dat is wat mij betreft helemaal allright.’

Bert van der Veer - tv-kenner

‘Albert Verlinde stoort zich aan een Wouter de Winther-overkill? Ik heb me vroeger ook weleens gestoord aan een Albert Verlinde-overkill, haha. Het is vrij simpel: De Winther is gewoon een van de best ingevoerde journalisten in Den Haag. Bovendien acht de kijker hem betrouwbaar. Die status bereik je als expert mede door de frequentie waarmee je op de buis verschijnt. Dat gezegd hebbende, vind ik wel dat hij van ’s ochtends tot ’s avonds te vaak in verschillende programma’s opduikt. Een soort van commitment richting één programma of één zender zou een goede zaak zijn en ook de betrouwbaarheid vergroten. Drie keer in 24 uur vind ik te veel, hij zou zich een beetje in mogen perken.’

Wouter Verkerk - beste vriend

‘Als vriend is Wouter trouw, attent en betrokken. En net als in zijn werk, is hij altijd eerlijk. Hij spaart je niet, maar dat hoeven vrienden ook niet te doen. Onze vriendschap bestaat uit samen eten, reizen, vaak contact hebben: we bellen elkaar een paar keer per week. Een mindere kant aan Wouter? Vind ik lastig. Kijk, hij lééft zijn werk. Dat komt vrijwel altijd op de eerste plaats. Hij eist ontzettend veel van zichzelf. En daarmee ook wel van zijn omgeving. Bij mij is er alle begrip; ik ben ondernemer, we zitten hetzelfde in elkaar. Bij ons gaat het nooit ten koste van onze vriendschap. Wat Wouter publiceert of duidt, roept soms best heftige reacties op. Ik heb wel meegemaakt dat dat hem best wat deed. X is een riool waar mensen verschrikkelijk ongenuanceerd kunnen zijn. Soms wordt dat erg serieus. Dat het zo dreigend wordt, dat je denkt: wat heeft Wouter deze mensen aangedaan?’