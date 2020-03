Wie denkt Alberto Stegeman wel dat hij is?

Wat een boefje is die Stegeman toch. Wat heeft hij nou weer gedaan?

Stegeman is allerminst een boef. Hij probeert de schobbejakken, schavuiten, druiloren en deugnieten juist uit ons dagelijks leven weg te vegen. Daarvoor is het weleens nodig dat hij een (morele) grens overschrijdt, zoals het inzetten van een lokpuber om een pedofiel in de kraag te grijpen of het namaken van een KLM-pas om aan te tonen dat de beveiliging op Schiphol lek is. In augustus 2018 ging Stegeman een stapje te ver, zo oordeelt het Openbaar Ministerie, dat een taakstraf van 120 uur – waarvan 40 uur voorwaardelijk – tegen hem heeft geëist. De undercoverjournalist drong, vermomd als oudere man en zonder zichtbare toegangspas, de legerkazerne in ’t Harde binnen en liet een koffer met een nepbom achter in de eetzaal. Dat er een strafeis tegen hem loopt, zint Stegeman allerminst. Hij wilde immers een misstand aankaarten en noemt de reactie van Defensie op de koffer overtrokken. Bovendien was de nepbom gemaakt met ‘Bassie-en-Adriaan-knutselwerk’: in de koffer lagen onder andere een camera, telefoon, schroeven, klei en foto’s van Stegeman zelf. Desalniettemin werd de EOD ingeschakeld.

Wat wil Stegeman eigenlijk met zijn drukdoenerij bereiken?

De opzet van zijn programma Undercover in Nederland is om onderzoek te doen naar zwakke plekken, misstanden of zorgwekkende ontwikkelingen in de maatschappij. Stegemans doel is naar eigen zeggen altijd om ‘de Nederlandse samenleving van een andere kant te laten zien’. In een recente uitzending van RTL Boulevard merkte collega-journalist Peter R. de Vries echter op dat hij het achterlaten van een koffertje op een kazerne schijnnieuws vindt. Stegeman reageerde teleurgesteld.

Wat vindt Alberto Stegeman van zichzelf ?

Wat vinden wij van Alberto Stegeman?

Lekker undercover blijven gaan, het liefst voor altijd.

PETER R. DE VRIES misdaadverslaggever

‘Ik zie lang niet alle uitzendingen van Alberto, maar hij heeft geregeld goede zaken, die een maatschappelijk belang en/of het strafrecht raken. Bij RTL Boulevard heb ik niet over zijn onderzoeksmethoden in het algemeen gesproken, maar uitsluitend iets gezegd over de uitzending met de nepbom en de uitzendingen over bijvoorbeeld Schiphol waar hij met een valse pas was binnengekomen. Ik vind dat gemakzuchtige journalistiek. Het zijn onderwerpen die je elke dag kunt maken, zeker als je gebruikmaakt van een valse toegangspas. Ze tonen in mijn ogen niets aan. Ik vind het een beetje vreemd dat Stegeman teleurgesteld reageerde. Toen hij bij Boulevard binnenkwam en mij zag, was zijn eerste reactie: “Ha, gelukkig, in ieder geval deskundig commentaar vanavond.” Kennelijk betekent dit dat je dan niets kritisch meer mag zeggen en alleen maar schouderklopjes mag uitdelen. Er is in mijn ogen niets aan de hand. Ik heb niet achter zijn rug, maar face-to-face een paar opmerkingen gemaakt waar hij direct op kon reageren. Total equality of arms. Als dat meteen “oncollegiaal en respectloos” is, lust ik nog wel wat. Stegeman vindt het terecht dat hij kritisch naar het OM en de overheid mag zijn, maar dan moet je ook kunnen incasseren. Ik vind die uitzendingen over de kazerne en Schiphol nogal makkelijke journalistiek. Schouders ophalen en doorgaan, zou ik zeggen. Als ik zoete broodjes had gebakken, hadden andere mensen weer geklaagd dat ik altijd kritisch ben naar politie en OM, maar mijn naaste collegae de hand boven het hoofd houd. Ik heb gewoon eerlijk gezegd wat ik vind. Ik heb zelf in mijn loopbaan ontelbaar veel confrontaties gedaan, dus ik weet wat er bij komt kijken. Stegeman doet dat goed. Hij is zeker niet bang. Hiervoor geldt: if you can’t stand the heat, get out of the kitchen. Ik ken Alberto al heel lang en mag hem oprecht graag. Juist in een goed contact moet je ook eerlijk kunnen zijn. Aan geslijm heeft niemand iets.’

ROB GEUS collega

‘Van 2008 tot 2013 heb ik met Alberto het programma Red Mijn Vakantie gemaakt. We werkten meestal los van elkaar, maar zaten wel samen in de redactiemeetings. Nadat Alberto hiermee stopte, zag ik hem nog wel bij het sterrenvoetbalteam van SBS. We hebben een paar keer tegen Lucky Ajax gespeeld. Of hij goed kan voetballen? Hij kan aardig ballen, maar ik vind hem geen talent. Hij voetbalt zoals hij ook z’n programma’s maakt: bevlogen, zich erin vastbijtend en niet snel loslatend. Voor dat programma waren we een goed team, omdat we beiden lef hebben. Ik kan me nog wel een vechtpartijtje in Turkije herinneren, waarbij we werden ingesloten en er rake klappen vielen. Dat was best tricky. Ik vind dat Alberto zijn programma’s goed voorbereidt en uitvoert. De kritiek van Peter R. de Vries vond ik eerlijk gezegd niet zo collegiaal. Als je in een live-programma een collega zo afvalt, is dat allesbehalve chic. Zoiets zou ik nooit doen. De dag na de uitzending heb ik Alberto nog een appje gestuurd dat ik het geen stijlvolle actie vond. Alberto staat er, wijs genoeg, boven.’

JOHN VAN DEN HEUVEL misdaadjournalist

‘Stegeman legt dingen bloot die anders niet naar boven waren gekomen. Hij heeft een andere manier van presenteren en gebruikt andere methoden, maar de inhoud van zijn programma’s vind ik over het algemeen prima. Ik vind dat hij het genre undercovertelevisiejournalistiek op de kaart heeft gezet; hij doet dat al een flink aantal jaren met veel succes. Daarbij gaat hij risico’s niet uit de weg. In mijn eigen programma’s heb ik geregeld te maken gehad met het soort confrontaties die Stegeman ook aangaat; het is toch altijd een spannend moment omdat je niet weet hoe iemand reageert. Ik kijk altijd met meer dan bijzondere belangstelling naar zijn programma’s.’