'Beatrix gaat op Volkert in galop naar de goede kant van de geschiedenis'

Volgens het gezaghebbende opinie- en achtergrondenmagazine Story heeft Beatrix een nieuw paard, en dat paard heet Volkert.

Nog één keer, voor het platte plebs. Beatrix, ons vorige staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden, die thans voluit Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld heet, heeft in haar prinsesselijke stal op Kasteel Drakensteyn een paard dat vernoemd is naar de extreemlinkse moordenaar van wijlen professor Pim Fortuyn, die trouwens voluit Wilhelmus Simon Petrus Fortuijn heette en nooit een eerlijke kans kreeg om meerdere ambtelijke titels voor of achter zijn naam te vergaren of te verwerven.

‘Vernoemd naar’ is een aanname. Het kan zijn dat het nobele dier bij toeval dezelfde naam draagt als die andere Volkert. Hoewel dat een opvallend toeval zou zijn. Then again. Er lopen natuurlijk een heleboel bekende Volkerts rond in dit land. Nee wacht, dat is niet waar – echt bijna helemaal niemand heet zo en wie wel zo heet, komt daar niet luidruchtig voor uit teneinde vervelende grapjes en associaties met een politieke wraakmoordenaar te voorkomen.

Naslag in de etymologie van de naam leert dat Volkert ‘de sterke onder het volk’ betekent en hoewel we paarden een zekere nobelheid toedichten, met hun benen en hun hoofd, zijn het bepaald geen volksmenners. Ze leiden geen volk naar voren, volk berijdt hen naar voren. (Of heel snel achteruit, wanneer het mis gaat.) Dus dat kan het ook al niet zijn.

Volkert betekent ook ‘leger’ en dat was die ene Volkert wel: een eenmansleger, handelend vanuit een moreel superieure overtuiging die inspiratie putte uit vele verbale medestanders. Nee, hier niet de afgestompte ‘de kogel kwam van links!1!!’-j’accuse aan de adressen van linkse coryfeeën van weleer als Ad Melkert, Paul Rosenmöller en Marcel van Dam – maar ze moeten toch even aangehaald worden, als we dan toch man en paard aan het noemen zijn.

De spelling dan. Haal de T eraf en het is een doodnormale Duitse jongensnaam. Dan is de paardennaam vanuit de ‘Duits getrouwde’ prinses Bea logisch verklaarbaar. Maar ja, die T staat er toch gewoon.

Het lijkt er, al met al en alles goed en wel beschouwd, dus sterk op dat prinses Beatrix haar paard vernoemd heeft naar de moordenaar van een ideologische opponent. Alsof de voormalige koningin, die geen politieke statements geacht wordt te maken, toch nog even in galop naar de goede kant van haar geschiedenis wil draven.