London Loy: 'Het was op het randje voor Herman den Blijker, hij had dat Ozempic gewoon nodig!'

Waarom is Herman den Blijker in opspraak geraakt?

De vroeger zo reusachtige televisiekok ligt al langere tijd zwaar onder vuur nadat hij vertelde dat hij 45 kilo was afgevallen door het geneesmiddel Ozempic. Dit middel is bedoeld voor mensen met diabetes, maar wordt door veel anderen als afslankmiddel gebruikt. Dit leidt tot tekorten van het medicijn, waardoor er boze reacties komen vanuit de suikerziektewereld. Hoewel de grofgebekte kookgek het middel zelf gewoon ook nodig had omdat zijn suikerziekte naar eigen zeggen compleet uit de hand liep en Ozempic voor hem ‘een laatste redmiddel’ was, ontving hij honderden bedreigingen. ‘Van de een moest ik dood, de ander schold me uit omdat zijn moeder door types als ik haar diabetesmedicijnen niet meer kon krijgen,’ zegt Den Blijker. ‘Ik kreeg ongeveer 2500 bedreigingen.’

Wat is het eigenlijk voor type, die Den Blijker?

Typisch gevalletje ruwe bolster, blanke pit. Grote vent, klein hartje. Een bek als een heggenschaar en een stem als een dronken zeerover, maar intussen de allerliefste pappa voor zijn zoon Matz die net zestien is geworden en op Instagram vertederend door zijn überstoere kookvader werd gefeliciteerd. Niet gehinderd door enige vorm van bescheidenheid, omschrijft de showbizzkok zichzelf op zijn eigen website als volgt: ‘Topchef Herman den Blijker is Nederlands bekendste en meest succesvolle tv-kok. Deze Rotterdamse rasondernemer pur sang leerde zichzelf de kneepjes van het vak en wist zelfs twaalf restaurants tegelijkertijd top te laten draaien.’

‘Herman den Blijker vergooit zichzelf met al die flutprogramma’s die hij maakt, hij zou een normaal kookprogramma moeten maken’

Wat vindt Herman den Blijker van zichzelf?

Wat vinden wij van Herman den Blijker?

Hij kookt vanaf nu alleen nog mager.

Wat vinden anderen van Herman den Blijker?

Tina Nijkamp - kijkcijferexpert

‘Begin dit jaar liep het 4-jarig contract van Herman den Blijker af. In die jaren heeft hij slechts drie programma’s voor Talpa gemaakt. De reden dat Den Blijker niet zoveel heeft hoeven werken voor zijn contract, heeft ermee te maken dat kooktelevisie helemaal uit is. Eten op tv is niet meer in trek, niemand doet meer iets met eten. Daar heeft Den Blijker pech mee gehad. De paar programma’s die hij maakte voor Talpa zijn geflopt. Toen was het over, want de zender kreeg ook in de gaten dat koken en eten op televisie niet langer scoort. In die zin heeft hij makkelijk zijn geld verdiend, maar blij zal hij er niet mee zijn, te meer omdat de toekomst van koken op tv er niet goed uitziet. Of je daarmee zou kunnen stellen dat de televisiecarrière van Den Blijker wel over is? Dat denk ik wel, ja. Al moet je nooit zeggen dat iets over is, want voor hetzelfde geld is hij over twee jaar weer een hit.’

London Loy - collega tv-kok

‘Herman is een kennis, we hebben weleens samengewerkt in het RTL-programma Herman tegen de rest dat werd opgenomen in Tel Aviv. We hebben daar goede gesprekken met elkaar gevoerd en ik heb hem daar aardig leren kennen, anders dan dat norse en dat snauwen wat je op tv ziet. Hij heeft absoluut een goed hart. Voor een Amsterdammer is het misschien wat gek om te zeggen, maar ik hou van zijn Rotterdamse directheid. Lange tijd is hij te zwaar geweest, wat hem begon op te breken. Hij heeft een diabetesmedicijn gebruikt, want hij heeft diabetes. Ik begrijp niet dat mensen daar helemaal los op gaan. Of het medicijn zijn leven heeft gered, weet ik niet, maar het was wel op het randje. Hij had het gewoon nodig, dus dat geklaag en geouwehoer gaat te ver allemaal. Mensen moeten iets langer nadenken of zich iets beter inlezen voordat ze iets uitkramen.’

Lonny Gerungan - collega tv-kok

‘Herman is een reus, ik ben een lilliputter vergeleken met hem. Hij doet altijd alsof hij me niet ziet, omdat ik zo klein ben. Dan tilt hij me ineens op, zo van: “O, jij bent er ook!” Wat ik van hem vind als kok, daar laat ik me niet over uit. Ik begrijp dat hij gebonden is aan tv-contracten en daardoor bepaalde dingen doet. Verder zeg ik er niks over, want ik wil hem niet naar beneden halen. Hij is een geweldige vleesman. Herman is behoorlijk aanwezig, maar heeft een klein hartje.’

Robert Kranenborg - collega tv-kok

‘Herman is een echte Hollandse kok. Hij staat met beide benen in de klei en is een nogal aanwezige, grove kok. Zijn eten is lekker, hij kookt naar zijn hart. Ik ken hem al sinds de jaren tachtig, toen een slager mij meenam naar een hotelletje buiten Den Haag waar hij stond te koken. Toen proefden we al zijn naturelle technieken en zijn talent. Bijzonder aan zijn gerechten vond ik altijd dat er bij alles een portie friet op tafel kwam. Typisch Herman. Hij vindt dat lekker, dus dan moet jij het ook maar eten. Of hij nou een mooie nobele vis serveerde zoals tarbot, of je at het mooiste patrijsje: er kwam altijd friet bij. Die eigenheid waardeer ik enorm. Ik doe hem weleens na door staand met mijn handen in mijn broekzakken met de punt van mijn schoen ergens tegenaan te schoppen en te zeggen: “Wat is dat en wat kost dat?” Dat is Herman ten voeten uit.’

Jan Roos - mededikkerd

‘Wie wil afvallen, moet minder eten en wat meer bewegen. Dat Ozempic is verschrikkelijk valsspelen, want je blijft gewoon vreten, zuipen en weinig bewegen, terwijl je na zo een injectie toch afvalt. Het is afvaldoping! Ik geloof ook niet dat het heel erg gezond is. Zelf heb ik er maanden over gedaan om 9 kilo af te vallen en wat ik daarvoor moet laten, is eigenlijk alles wat ik leuk vind in het leven. Dat er te weinig Ozempic is voor diabetespatiënten, lijkt me voor de volksgezondheid geen probleem. Als de morbide obesitas-patiënten verdwijnen, scheelt dat enorm veel geld in de gezondheidszorg, want die dikzakken zijn natuurlijk hartstikke duur. Herman zelf ken ik niet, maar iemand die zo goed kan koken, kan alleen maar een goed mens zijn.’