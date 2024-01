Als heteroman voor een man strippen? 'Knop om en gaan met die banaan!'

Ik videobel Nick via WhatsApp. Van een collega hoorde ik dat hij ‘een groot webcamfan’ is. Zó groot, dat hij een tatoeage van zijn lievelingssite heeft laten zetten. Interessant, vond ik. Een niet onaantrekkelijke jongeman verschijnt op mijn beeldscherm, een baard bedekt de helft van zijn gezicht. ‘Hoi,’ zegt Nick droog.

Achter hem hangt een Playboy-sjaal aan de muur. Op een plank zit een teddybeer. ‘Hoi,’ antwoord ik. Dan val ik met de deur in huis. Ik wil weten of het klopt, van die tattoo. Hij knikt. ‘Zien!’ roep ik. Nick zucht. ‘Meteen? We kennen elkaar net en ik moet direct mijn broek uittrekken.’ Ik wist niet dat de tattoo onder de gordel zat en hakkel iets van: ‘Uh, nee, sorry.’ Maar Nick is al begonnen zich uit te kleden.

Even later kijk ik naar het logo van Twero, een ‘social media-netwerk’ op zijn onderbeen. Op Twero kunnen single dames, mannen en koppels elkaar ontmoeten, legt Nick uit. Maar veel bezoekers zijn getrouwd, weet hij. Je kan op Twero ‘vriendschappen’ sluiten en chatten met leuke dames. Soms is een gesprek gratis. Meestal moet je hiervoor betalen.

‘Waarom die tattoo?’ wil ik weten. Nick vertelt dat hij via Twero de mooiste gesprekken uit zijn leven heeft gevoerd. Mijn wenkbrauwen schieten de lucht in. ‘Soms is het makkelijker moeilijke zaken te bespreken met een buitenstaander,’ verklaart Nick. ‘Ik heb heel goede vriendinnen overgehouden aan Twero. Eén dame is er werkelijk altijd voor me.’ Daarom nam hij die tattoo, uit sentimentaliteit.

Nog steeds sceptisch kijk ik hem aan. Dus je wil zeggen dat jouw gesprekken op Twero niet om seks draaien? ‘Niet altijd.’ Nick haalt zijn schouders op. Dan: ‘Natuurlijk, óók’. Soms kleedt een meisje zich uit, en speelt met zichzelf – terwijl Nick toekijkt. Maar omdat hij al bijna tien jaar camt, vindt hij het spannender een interessant gesprek te voeren dan om iemand te zien strippen. Fair enough.

Nick is niet alleen klant. Hij zit zelf ook in het vak; Nick is een webcamboy. Vijf dagen in de week – van 21.00 uur tot 01.00 uur – om precies te zijn. Flink aanpoten. ‘Geld is voor mij belangrijk.’ Daarom werkt hij overdag voor een baas, en in de avonduren voor zichzelf. Zijn leidinggevende is op de hoogte van zijn bijbaan en heeft er geen moeite mee. En, verdient het een beetje, wil ik weten. ‘Sommige dagen wel. Andere niet. Al met al tikt het lekker aan. Maar ik vind het vooral leuk om te doen.’

Nick valt op vrouwen, maar zijn klanten bestaan hoofdzakelijk uit mannen. Op een enkele dame na. ‘Meestal zijn dit getrouwde vrouwen, op zoek naar een beetje vertier.’ Dat Nick ‘vooral voor de lol’ camt, kan ik me moeilijk voorstellen. Het lijkt me lastig mannen op te geilen, als je zelf op vrouwen valt. Maar goed, het lijkt me überhaupt lastig mensen te verleiden waartoe ik me niet aangetrokken voel – zelfs via de webcam.

Voor Nick is dit een fluitje van een cent. Natuurlijk, hij prefereert een mooie vrouw aan de andere kant van de webcam. Maar mannen vermaakt hij met hetzelfde gemak. ‘Knop om en gaan met die banaan.’ Al vindt hij veel cliënten onbeschoft – dat is jammer. Hen gaat het wél om de seks, en om de seks alleen. Niks geen praatje maken, elkaar een beetje leren kennen. Wat Nick juist prettig vindt als híj betaalt. Er kan nog geen ‘hallo, alles goed?’ vanaf. Nick krijgt het meerdere keren per avond te horen: ‘Hup, kleren uit.’ Klinkt niet erg leuk, merk ik op. ‘Ach, jawel hoor. Het is prima werk, en soms erg spannend.’

De meeste ‘cam-uren’ brengt hij strippend door. ‘Daar ben ik schijnbaar goed in,’ grinnikt hij. Veel trucjes keek hij af van zijn lievelings webcammeiden, die hij ontmoette op Twero. Maar geregeld krijgt hij andere, ‘vreemde verzoeken’. Eén klant vroeg hem eens een sessie lang te niezen. Makkelijk verdiend, zou je zeggen. ‘Maar probeer maar eens een nies te faken,’ zegt Nick. Ik doe een poging. Nee, verre van geloofwaardig, concludeer ook ik. ‘Wil je anders een keer meekijken hoe ik een man verleid?’ vraagt Nick. Daar moet ik even over nadenken, al geloof ik van niet. Ik wens Nick veel succes met alle videogesprekken de komende tijd; met zijn werk én hobby.