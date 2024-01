'Dankzij Matthias Schoenaerts is België het lachertje van Hollywood'

— Pas op: satire! Elke week beledigt de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Matthias Schoenaerts is de op een-na-beste Belgische acteur in Hollywood, na Jean-Claude Van Damme, waarbij niet vergeten mag worden dat Van Damme de slechtste acteur is van het heelal.

Schoenaerts werd op 6 oktober 1977 in Antwerpen geboren als zoon van Julien Schoenaerts, ook al een acteur, die meer tijd heeft doorgebracht in gekkenhuizen dan in theaters, en die op een keer, tijdens het spelen van de titelrol in Hamlet, van mening was dat de Deense prins zich verplicht moest voelen om z’n broek te laten zakken en om in de schoot van iemand op de eerste rij van het publiek te schijten.

De moeder van Matthias Schoenaerts was Dorothée Schoenaerts-Van Tuttensmolle, die eveneens artistiek was aangelegd en schilderijen maakte met de zwarte smurrie van tussen haar tenen. De eerste rol van Schoenaerts was die van een 13-jarige jongen in de miseribalistische prent Daens, en deze jongen had tot taak om in de 19de-eeuwse industriestad Aalst met balen katoen van 100 kilo op z’n rug de rivier de Dender over te zwemmen, bij wijze van transport.

Schoenaerts zat toen al volgespoten met groei- hormonen, dus die 100 kilo kon hij wel aan. Nadien ontspon zich een droevige carrière in allerlei mislukte Vlaamse tv-series en door z’n abominabele manier van acteren viel Schoenaerts zodanig op dat hij de overstap mocht maken naar de Vlaamse film, bijvoorbeeld Rundskop, waarin hij een boer speelde die intellectueel het niveau had van een onthoofde kip, maar die wel met één hand een stier van de weide naar de stal kon gooien. Hij vertolkte deze rol zo afgrijselijk dat Hollywood hem in de smiezen kreeg, en hopla, de oversteek naar de VS was een feit.

Daar mocht hij meedoen in The Loft, de Amerikaanse remake van Loft, de Vlaamse blockbuster waarin vijf mannen in een en dezelfde loft een vrouw neuken, haar vermoorden, het lijk in de handboeien slaan en onder mekaar proberen uit te maken wie nu eigenlijk de moordenaar is. In Amerika flopte deze film en de daaropvolgende reeks films waarin Schoenaerts beroerd te werk ging, deed hetzelfde.

Omdat z’n Engels armetierig is, moest hij telkens een soort van buitenlander spelen, zoals een Russische dubbelspion met een spraakgebrek, een Sloveense kweker van invalide geiten met een hazenlip, of een Eskimo die geen tanden in z’n bek had omdat z’n neef Awoezie keihard een sneeuwbal tegen z’n kanis had gegooid.

In A Bigger Splash mocht Schoenaerts de love interest spelen (een Zweedse impresario met een vod in z’n mond) van Dakota Johnson, weliswaar een bijzonder lekker wijf, maar wel een even slechte actrice als de acteur Matthias Schoenaerts, die er in samenwerking met de driekwart seniele Jean-Claude Van Damme voor zorgt dat België een lachertje is in Hollywood en in de rest van de wereld.