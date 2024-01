Mick Harren: 'Ik had geen zin om doodgeslagen te worden'

Een willekeurige vrijdagavond aan de Koemarkt in Purmerend. Mick Harren (51), als zanger vooral bekend geworden door zijn cover van Neil Diamonds evergreen Sweet Caroline, komt zijn 15-jarige dochter Semmy ophalen uit de stad. Hij is aan de vroege kant en besluit even te wachten in een kroeg waar hij vroeger geregeld kwam, maar al een paar jaar niet was geweest. Aan de bar bestelt hij een gin-tonic en als hij gaat zitten, duurt het maar een paar minuten voordat twee jonge mannen met veel bombarie binnenkomen. Het is meteen duidelijk dat ze Harren moeten hebben. ‘Er kwamen twee beulen binnen,’ beschrijft de Amsterdamse volkszanger het angstaanjagende tafereel exact vier weken na dato. ‘Een van die twee grote kerels was mijn voormalige stiefzoon Joey. Hij kwam als een dolle stier op me af en riep: “Ik sla je dood, kankerlijer!”’

Het onheil in Harrens leven begint eind 2013. Zijn vrouw Pascale geeft aan dat ze niet meer lekker in de relatie zit en dat ze rust wil. ‘Ik grapte nog dat ze dan op het kerkhof moest gaan liggen, daar is rust,’ doet Harren het begin van de ellende uit de doeken. ‘Maar ze meende het: ze wilde niet meer met mij samen zijn. Het showbizzwereldje waar ik in zit, kon ze niet meer aan, zei ze. Ze noemde de stress en de neppe mensen als argumenten. Ik gaf aan dat je dat in elke baan meemaakt en dat ze al wel zeventien jaar van mijn werk eet. Ik verdien mijn geld nou eenmaal met zingen en daarvoor moet je onder de mensen komen. Maar ze bleef volhouden dat al die stress niet goed voor haar was. Ze vond een huurhuisje in Edam en daar ging ze wonen. Ik betaalde de huur voor haar. Toch had ik een heel naar gevoel over de hele situatie.’

Het zit de zanger niet lekker dat zijn vrouw zo makkelijk is vertrokken en bij hem groeit het vermoeden dat ze een ander heeft. Dat ontkent ze stellig, maar Harren ruikt onraad. Omdat hij zijn aanname maar niet bevestigd krijgt en hij toch graag antwoorden wil, besluit hij in het voorjaar van 2014 af luisterapparatuur in haar auto te installeren. ‘Ik had daar nog een sleutel van en heb ’s nachts die apparatuur aangebracht op de hoedenplank. Ik kon het apparaatje niet op afstand bedienen dus het was een kwestie van aanzetten en later, op een onbewaakt ogenblik, er weer uit halen. Zo verzamelde ik 56 uur aan audiomateriaal.’

Harren heeft enkele dagen nodig om alles terug te luisteren. ‘De geluidskwaliteit van het verzamelde materiaal was best wel goed, maar er stonden ook wat dingen op die ik niet goed kon verstaan,’ schetst de zanger, die ook nieuwsgierig was naar de vage stukken waar veel ruis op zat. ‘Vanuit mijn vak ken ik genoeg studio’s; de onverstaanbare stukken heb ik laten filteren. Alles waarvan ik vond dat het bruikbaar was en voor later weleens handig kon zijn, heb ik op een usb-stick gezet. Daar heb ik mijn ex toen mee geconfronteerd. Ik wilde dat ze zou toegeven dat ze een relatie heeft met Mike, een crimineel. Geen zuivere koffie, die man. Als ze het zou toegeven, dan was ik bereid om de huur van haar huisje nog een tijd door te betalen. Maar als ze erover bleef liegen, zou ik de geldkraan onmiddellijk dichtdraaien. Want laten we wel wezen: mijn vrouw wordt door een ander geneukt en ik betaal ervoor. Zo zijn we niet getrouwd natuurlijk.’

Het verwijderen van de afluisterapparatuur uit de auto kreeg een staartje, want wat bleek? Het heerschap waar Pascale mee omgaat, werd al een tijdje in de gaten gehouden, inclusief de auto van zijn nieuwe vriendin annex Harrens ex-vrouw. ‘Ik had geen idee dat ik die nacht vanuit een andere auto ben gespot, ik dacht dat ik alleen was. Maar op een gegeven moment werd ik opgeroepen door de recherche, die bleek mij te hebben gefilmd. Ze hadden me herkend bij het terugkijken van de beelden: “Verrek, dat is toch die zanger?” Mij werd dus vriendelijk gevraagd wat ik midden in de nacht bij die auto deed. Ze hadden al ontdekt dat die Mike met de vrouw van Mick Harren scharrelde, dus ik kon vrij makkelijk uitleggen wat ik daar deed. Toen ik de beelden terugzag, heb ik blind gelegen van het lachen. Je ziet mij als een soort Inspector Gadget door de nacht struinen. Het zag er best knullig uit allemaal.’

Harren kon aantonen dat zijn vrouw een ander had, maar de zanger is zelf ook geen heilig boontje. Vijf jaar daarvoor had hij zelf negen maanden lang een affaire gehad met een andere vrouw. ‘We waren toen tien jaar getrouwd en ik was op dat moment niet zo gelukkig. Mijn buitenechtelijke relatie heb ik opgebiecht en ik gaf aan dat ik volledig voor mijn gezin wilde gaan als ze me de kans zou geven. Die kans gaf ze me en ze is nog vijf jaar bij me gebleven. Voor mijn gevoel was de kou uit de lucht en dus kan ik me niet voorstellen dat haar nieuwe relatie een soort payback aan mij is. Of ik moet heel achterlijk zijn, natuurlijk.’

Pascale blijft volhouden dat ze geen nieuwe relatie heeft en zegt dat Harren maar wat bluft dat hij materiaal heeft opgenomen in de auto. En daar gaat het mis.

