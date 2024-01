Overschatte mensen: Victor Abeln

Tegenwoordig volstaat het om in het dommige Holland een BN’er te worden als je rechtopstaand vermag te kakken, als je met jezelf kunt droogneuken in een wandkast of als je overdreven blauwe ogen hebt. Dit laatste viel te beurt aan een zekere Victor Abeln, evengoed te onderscheiden via z’n bijnaam ‘de barman van First Dates’. Dit is een van de pot en door de ratten gerukt en besnuffeld tv-pro-gramma, waarin een aantal losers zich aan een blinde afspraak waagt met andere losers, en met z’n allen hebben ze gemeen dat ze wanhopig, lelijk, gefrustreerd, paranoïde, nagenoeg achterlijk en net zo interessant als een halve kilo zemelen zijn.

Van de koppels arriveert er eerst eentje, en hij of zij mag aan de bar gaan zitten, waarachter die onuitstaanbare Victor Abeln staat. Die moet, althans volgens de regie, de productie en de scriptgirl van First Dates, een boeiend gesprekje proberen te voeren met de sukkel die hij voor zich heeft. Eerst vraagt hij wat die wil drinken, en zelf suggereert hij continu de cocktail sex on the beach, waarbij hij op zo’n manier uit z’n ogen kijkt dat je vreest dat hij zometeen z’n tamp uit z’n broek gaat halen om er suggestief mee te zwaaien. Daarna vraagt hij aan door debielen gecaste nitwits dingen als: ‘Welke vrouw of man is je type?’, ‘Ben je nerveus?’, ‘Ben je niet nerveus?’, ‘Hoop je hier de liefde te vinden?’, ‘Hoop je een natte kut te mogen begroeten?’ en dergelijke shit.

Deze Victor Abeln is overduidelijk biseksueel, met een licht overwicht van de homoseksuele component, want als er een nicht aan de bar zit, doet hij extra z’n best, loopt het kwijl in z’n verwijfde baardje en glimlacht hij zodanig dat z’n haarlijn er minstens vijf centimeter van omhoog schuift. Vervolgens verschijnt de date van het factotum aan de bar, en die krijgt van Victor Abeln ook wat te zuipen, waarna de rol van de azuurblauwogige eikel is uitgespeeld.

Dankzij de paar ridicule minuten schermaanwezigheid per week is hij bijzonder populair geworden, vooral bij vrouwen met een bloempotkapsel, spataderen waar geen eind aan lijkt te komen en een pruim zo droog als de Sahara op een mindere dag. Door de populariteit heeft Abeln ook een eigen Youtube-kanaal gekregen of iets overbodigs in die trant, en er werd een oproep gedaan betreffende een avondje samen met hem die vijfduizend reacties opleverde, wat eigenlijk behoorlijk weinig is.

Uit de drie beste kandidaten mocht Abeln er een kiezen die met hem de hort op mocht, en de ongelukkige werd Suus Indewindt, een 63-jarige huisvrouw die op de koop toe een jubileum te vieren had: ze had net haar vijftigste burn-out mogen doormaken. Het avondje van Suus en Blue Eyes Abeln mislukte uiteraard volkomen.