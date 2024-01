'Arjen Robben is een matig getalenteerde linksbenige eikel'

Zelfs Maxim Hartman ziet er jonger uit dan Robben, en die hele Hartman kun je gerust beschouwen als iemand die de grootvader is van een aantal dertigers. Het ligt ten dele aan die kaalkop. Een normale vent, met een doorsnee testosterongehalte, enig zelfrespect, de neiging om iets te kunnen betekenen voor een vrouw, een gebrek aan een enorm ego, en een zeker schaamtegevoel omtrent het maanlandschap dat z’n schedel is, heeft géén kaalkop. Wijs mij een man met een kaalkop aan en ik wijs je een gefrustreerde loser aan.

— Pas op: satire! Elke week fileert de onderschatte Vlaamse schrijver Herman Brusselmans een overschat persoon uit de wereldgeschiedenis. ‘Een stilistische oefening in iemand uitschelden’, zoals hij het zelf noemt. Dat kun je grappig vinden, of niet. —

Arjen Robben werd op 23 januari 1984 geboren in Bedum, een dorp dat alleen enige bekendheid genoot omdat er enorm veel kaalkoppen rondliepen, waaronder 56 procent wijven. Z’n vader was Sjoerd Robben, een hersteller van gesmolten gordijnen en z’n moeder was Sjaan Robben-Puppelenbosch, die een kwekerij had van dikbil-amoebes, voor de verkoop aan vegetarische restaurants.

Het gezin Robben was bijzonder oninteressant, en dat zoontje Arjen begon te voetballen bij het plaatselijke Bedum was alreeds een gebeurtenis die haars gelijke niet kende in de Robbische stamboom. Als je bij Bedum voetbalt, kun je net zo goed bij FC Groningen voetballen en zulks gebeurde. Als je bij FC Groningen voetbalt, kun je net zo goed bij PSV Eindhoven voetballen en zulks gebeurde ook.

Typisch voor de verschrikkelijke 20ste eeuw: alle voetbalclubs, hoewel op de rand van het failliet, willen belachelijk veel geld uitgeven aan spelers die nog niet een kwart van die poen waard zijn. Aldus werd Robben binnengehaald door Chelsea. Natuurlijk is Chelsea een amechtige dwerg vergeleken bij de reus op lemen poten Real Madrid, en hopla, Robben naar Spanje.

Hij speelde ook in het Nederlands elftal, en iedereen die hem ooit een seconde bezig zag, wist dat hij alleen met z’n linkerbeen enigszins overweg kan. Robben heeft alleen een rechterbeen omdat hij anders niet zou weten wat hij met z’n rechtersok en z’n rechterschoen moet aanvangen.

De meest irritante beweging uit de voetbalgeschiedenis is die waarbij een linksbenige speler op rechts is geposteerd, en dan naar binnen zwenkt, teneinde met z’n linkervoet een lel op de bal te geven. Robben is het archetype van de matig getalenteerde linksbenige eikel op wiens talentenlijstje louter en alleen deze ene beweging staat. Nou ja, talent. M’n tante Sonja kan ook naar binnen zwenken en met haar linker trappen, terwijl haar rechter er maar wat bij hangt te slingeren.

Als je bij Real Madrid voetbalt, kun je net zo goed bij Bayern München voetballen, en uiteraard gebeurde zulks, mede omdat Robben zo’n gepatenteerd Groot-Germaans aanzicht heeft, en de inborst, het karakter, en de persoonlijkheid van een lul die zoveel humor in zich draagt als Maxim Hartman met een scheve toupet op z’n kop. Arjen Robben, een ramp.