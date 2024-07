Toekomst van autoverzekeringen: wat staat ons te wachten?

De gemiddelde premie voor een autoverzekering bedroeg in het eerste kwartaal van 2024 maar liefst 862 euro per jaar. Dit is een stijging van 9% vergeleken met dezelfde periode in 2023. Uit onderzoek blijkt dat deze stijging het grootst is bij allriskverzekeringen – wat bijzonder is, aangezien statistieken ook aangeven dat meer verzekerden in 2023 en 2024 kiezen voor een allriskdekking. Voor WA-verzekeringen was er een lagere stijging, terwijl WA beperkt casco verzekeringen het minst stegen.

Stijgende kosten en innovaties

De huidige stijgingen zijn vooral te wijten aan hoge inflatie en stijgende schadelasten. Een autoverzekeringsexpert legt uit dat verzekeraars de gestegen kosten van inflatie en reparaties doorberekenen aan de consumenten. De kosten voor onderdelen en arbeidsloon zijn aanzienlijk gestegen, waardoor verzekeraars en vergelijkingssites zoals Geld.nl deze kosten moeten doorberekenen aan de klanten. Onderaan de streep is deze ontwikkeling niet alleen onprettig voor de consument, maar ook voor de leverancier (lees: verzekeraar).

Technologische vooruitgang

De toekomst van autoverzekeringen ziet er echter niet alleen somber uit. Technologische innovaties kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de premies. Verbeterde diefstalpreventiesystemen zoals gps-tracking, geavanceerde alarmsystemen en voertuigvergrendelingssystemen zullen naar verwachting diefstallen verder verminderen. Deze ontwikkelingen kunnen de schadelast voor verzekeraars verlagen, wat mogelijk kan leiden tot lagere premies voor consumenten.

Veranderende voertuigen

Duurzame voertuigen spelen ook een cruciale rol in de toekomst van autoverzekeringen. Elektrische en hybride auto's worden steeds populairder, ook hebben deze voertuigen vaak lagere onderhouds- en reparatiekosten. Dit kan gunstig zijn voor de premies. Daarnaast stimuleren overheden op moment van schrijven nog de overgang naar elektrische voertuigen met subsidies en belastingvoordelen, wat de adoptie van deze voertuigen verder kan versnellen.

Concurrentie en marktontwikkelingen

De concurrentie tussen verzekeraars blijft een belangrijke factor die de premies kan beïnvloeden. Meer concurrentie kan leiden tot aantrekkelijkere premies en voorwaarden voor consumenten. Verzekeraars zullen moeten blijven innoveren en concurrerende prijzen bieden om klanten aan zich te binden. Helemaal nu er collectieve platformen en vergelijkingssites zijn waarop verzekerden eenvoudig en zelfstandig hun autoverzekering berekenen .

Daling in voertuigcriminaliteit

Een andere positieve trend is de daling in voertuigcriminaliteit. In 2023 werden 5844 personenauto’s gestolen, een afname van 11% tegenover het jaar daarvoor. Deze trend zette zich voort in het eerste kwartaal van 2024, waarin 1.511 auto’s gestolen werden, tegenover 1.690 in dezelfde periode in 2023. Deze afname in voertuigcriminaliteit kan potentieel gunstig zijn voor de premieontwikkeling. Als deze trend doorzet, kunnen verzekerden mogelijk een stabilisatie of zelfs een daling in de premies verwachten.

Blik op de toekomst

Hoewel de huidige premieontwikkelingen een stijging laten zien, zijn er verschillende factoren die een positieve invloed hebben op de toekomst van autoverzekeringen. Technologische vooruitgang, duurzame voertuigen, toenemende concurrentie en een daling in voertuigcriminaliteit kunnen allemaal bijdragen aan stabielere of zelfs lagere premies.

Voor consumenten is het belangrijk om regelmatig hun autoverzekeringen te vergelijken en op zoek te gaan naar de beste deals om te voorkomen dat ze te veel betalen. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en bekijk regelmatig uw polisvoorwaarden om te zien of u kunt profiteren van lagere premies of betere dekking.