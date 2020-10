Nieuwe Revu 40 is nu uit! 

0Fux (spreek uit als zero fucks) is de meest besproken vlogger van het moment. Met draaiende camera en vaak grof geweld neemt de crimefighter pedo's, verkrachters en ander gespuis te grazen. In een exclusief, 10 pagina's tellend interview vertelt 0Fux wat hem ertoe heeft gebracht om onrecht te bestrijden, hoe zijn samenwerking met de politie is en wat voor impact zijn keuzes hebben op zijn leven.

Verder hebben we een uitgebreid verhaal over de hoogte- en dieptepunten op de filmset van Tarantino, van Uma Thurmans bijna fatale auto-ongeluk tijdens het draaien van Kill Bill tot de schaduw van Harvey Weinstein die over Tarantino's carrière hangt.

Ons grote interview is met Kees van der Spek, die vertelt over hoe hij zelf werd opgelicht en waarom zijn studie naar de knoppen ging (iets met de kroeg en meiden). Nieuwsfoto’s en beeldverhalen hebben we ook in overvloed: van leven tussen de ijsberen op Spitsbergen tot een fenomeen dat we voorlopig niet meer zullen zien: juichende supporters in de voetbalstadions. Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste films, series en muziek die deze week te bieden heeft.

