Wie denkt Zimra Geurts wel dat zij is?

Zimra Geurts is bekend geworden door haar prachtige bos hout voor de deur. Maar die fraaie voorgevel heeft ze nu moeten afbreken?

Ja, noodgedwongen. Het blijkt dat ze door haar borstimplantaten een auto-immuunziekte heeft opgelopen. Reeds drieënhalf jaar geleden klaagde de blondine met de brute boordkanonnen over vermoeidheid, maar niemand zocht de oorzaak daarvan in haar bombonella’s. Geurts kreeg aanvankelijk te horen dat ze aan een burn-out leed, maar haar gezondheid ging steeds verder achteruit. De beeldschone Utrechtse, die met haar beroemde jetsers jarenlang voor Playboy poseerde, kampte zelfs met uitvalsverschijnselen en aanvallen. Ze lag maandenlang in bed en had intensieve thuiszorg nodig. Een plastisch chirurg die veel verstand had van kanonnen en kokosnoten, stelde de diagnose ASIA-syndroom.

Ik lag negen maanden in bed. Daarvan sprak ik zes maanden helemaal niet, geen woord

En nu?

De knoeperds van koplampen zijn gedoofd. Haar implantaten zijn met spoed verwijderd. Dus geen contragewichten, dubbellikkers of kwarktassen meer voor Geurts. Het laatste waar ze momenteel echter mee zit, is het gemis van haar memmen. Het herstel verloopt namelijk langzaam, al gaat haar gezondheid met kleine stappen vooruit sinds de valse muziek uit haar toeters is verwijderd. Of de Playmate of the Year van 2011 volledig kan herstellen? Dat zal de tiet moeten uitwijzen.

Wat vindt Zimra Geurts van zichzelf?

Wat vinden wij van Zimra Geurts?

Het klinkt als hét ideaalbeeld van de perfecte vrouw: een bloedmooie dame met dubbel-D die in bed ligt en verder niks zegt. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet bedoeld.

Ik ben heel erg bang geweest dat ze dood zou gaan. We hadden geen andere keuze meer dan haar laten opereren

NIENKE PLAS tevreden tietenmeid

‘Natuurlijk schrik ik van het nieuws rondom Zimra Geurts. Ik schrok al toen in 2011 naar buiten kwam dat een Frans bedrijf wereldwijd lekkende borstimplantaten verkocht en ook honderden Nederlandse vrouwen hun implantaten van die Franse merken moesten laten weg- halen. Ik heb best veel vriendinnen met nepborsten, dus ik maakte me zorgen. Zelf heb ik sinds twee jaar implantaten. Ik heb mijn borsten laten doen omdat ze gewoon weg waren na de bevalling. Eerst heb ik uitgebreid research gedaan. Ik heb implantaten die niet kúnnen lekken; ze zijn niet vloeibaar, maar vast en ze mogen voor altijd blijven zitten. Ik wilde het beste van het beste hebben, om het risico op complicaties te verkleinen. Duurder qua investering, maar veiliger voor mijn gezondheid. Ik hoef niet langs voor controle en ben er nog steeds dik tevreden mee.’

Die van mij kúnnen niet lekken

MARIJKE HELWEGEN ex-koningin van de plastische chirurgie

‘Jarenlang deed ik de pr voor de kliniek van Robert Schoemacher. De afgelopen tien jaar heb ik bewezen dat ik als mediapersoonlijkheid niet alleen botox in mijn hoofd heb, maar ook een heleboel hersencellen. Dat Zimra zo ziek is, vind ik dramatisch. Het komt helaas heel veel voor dat implantaten gaan lekken en ziektes veroorzaken. Ik heb zelf ook lekkende borstprotheses gehad. Die heb ik laten verwijderen. Toen ik uit mijn narcose kwam, had de chirurg twee witte emmertjes bij zich, waarin twee halflege omhulsels lagen en verder een witte drab van siliconenbrij. Zo waren ze uit mijn lichaam gekomen: totaal gescheurd en volledig open; de inhoud lag in mijn borstholte. Ik ben door het oog van de naald gekropen, zei de arts, dat het niet in mijn bloedbaan of lymfeklieren terecht is gekomen. Als ik twee maanden later was geweest, had ik ook doodziek kunnen zijn of hetzelfde kunnen hebben als Zimra. In ieder geval ben ik nu zo plat als een dubbeltje. Ik stop weleens gebreide kipfilets van Stichting Breiboezem in mijn bh. Ze maken gratis gebreide borstprotheses voor vrouwen met borstamputatie na borstkanker.’

Ik heb nu gebreide borsten

ROBERT SCHOEMACHER cosmetisch arts

‘Wat Zimra Geurts heeft, komt niet veel voor. Anders hadden we er veel vaker over gehoord in de media. Wat belangrijk is om te weten in haar geval: hoe oud zijn die protheses en hoe vaak zijn ze gecontroleerd? Wij vervingen ze vroeger altijd na vijftien jaar, want een prothese heeft niet het eeuwige leven. Als je protheses verwijdert die zo’n twintig jaar oud zijn, zie je vaak dat de omhulsels deels verteerd zijn. Wat wij ook altijd deden, is mensen regelmatig controleren, liefst ieder jaar. Heeft Geurts de borstvergroting in België laten doen? Tja, in het buitenland is dat wat goedkoper. Jonge meiden laten voor een prikkie hun lippen opspuiten met heel inferieure materialen, waardoor het er niet uitziet en er zelfs abcessen ontstaan. Geurts is misschien nooit meer naar België teruggegaan voor controle. Goedkoop blijkt nu dus duurkoop.’

Goedkoop blijkt dus duurkoop

CORRY KONINGS mooi was die tiet

‘Omdat ik een grotere cup wilde, heb ik nog voordat ik zwanger werd van mijn dochter Sharona, implantaten laten plaatsen. Tijdens een echo-onderzoek van mijn borsten kwam naar voren dat een van die dingen aan het lekken was. Het bleek dat die lekkage vijf jaar eerder ook al was geconstateerd, maar toen niet aan mij was verteld! De implantaten zijn meteen verwijderd. Ik heb geluk gehad dat de gelekte siliconen in mijn borst waren ingekapseld, anders had ik misschien borstkanker kunnen krijgen of dezelfde akelige problemen als Zimra. Ik wens die meid echt sterkte en beterschap toe!’