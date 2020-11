'Artsen en deskundige adviseren: leef gezonder, vooral in tijden van Corona'

Een half uurtje wandelen kan zelfs al een groot verschil maken voor onze gezondheid.

Dit advies wordt ook mede gegeven omdat er een verband blijkt te zijn tussen het Covid-19, overgewicht en leefstijl. Daarom is het extra van belang dat het lichaamsgewicht op peil wordt gehouden. Wetenschappers van het Erasmus MC, Amsterdam UMC en LUMC schreven samen over dit verband een wetenschappelijk artikel. Doordat overgewicht een minder goed functionerend immuunsysteem veroorzaakt, is het zeer aannemelijk dat het Covid-19 virus zich sterker vermenigvuldigt. Hierbij groeit ook de kans dat het lichaam zichzelf aanvalt door een te hevig reagerend immuunsysteem.

Genoeg beweging is dus voor elk mens dan ook essentieel. Regelmatig sporten of bewegen zorgt niet alleen voor verbetering van de aanvoer en opname van brand- en zuurstof in de spieren maar ook voor een efficiëntere bloedsomloop die voorkomt dat je aders verstopt raken en zorgt dat je bloeddruk lager wordt. Als je voldoende beweegt zul je op den duur merken dat je conditie verbetert en je daardoor meer energie hebt. Regelmatig sporten vermindert daarnaast de kans op diabetes, verhoogd cholesterol, overgewicht en aderverkalking.

Weinig motivatie? Een smartwatch stimuleert om nét wat extra te bewegen

Voor wie moeite heeft met (extra) beweging zou een smartwatch een ideale uitkomst zijn. Een smartwatch biedt soms net die extra motivatie die essentieel is om in beweging te blijven. Naast dat een smartwatch je ondersteunt tijdens het sporten is deze ook extra motiverend tijdens het dagelijks leven doordat er op een positieve manier meldingen kunnen worden gegeven over de status van je lichaamsbeweging op een dag. Smart horloge merken zoals bijvoorbeeld de Galaxy watch of een variant uit de apple watch series stimuleren je om elke dag even te bewegen. Via bluetooth kan een smartwatch met een smartphone worden gekoppeld waardoor al je dagelijkse bewegingen ook kan inzien op je smartphone.

Ondanks alle technologische snufjes moet je het bewegen natuurlijk alsnog wel zelf oppakken. Een smart horloge kan wel aangeven dat je nog 2000 stappen moet zetten tot je bij de 10.000 bent, maar je bent dan alsnog zelf de persoon die ervoor kiest om wel of niet voor die extra beweging te gaan. Om jezelf zo min mogelijk te moeten motiveren zou je in het dagelijks leven al verschillende trucjes kunnen toepassen zodat je bijna ongemerkt aan genoeg beweging komt. Ga wanneer het kan bijvoorbeeld met de fiets naar je werk, school of naar vrienden. Op die manier pak je al snel een half uur beweging per dag. Werk je veel vanuit huis? Ga in de pauze even lekker wandelen of ga meteen na het eten. Vaak helpt het hierbij ook om dit samen met iemand te doen, zodat je een stok achter de deur hebt.