Deze week in Nieuwe Revu (nr. 8, 2017)

Er ligt weer een verse Nieuwe Revu in de winkel. Dit staat er allemaal in de extra dikke geldspecial:

- Misdaad loont - Bruinsma, Holleeder en Haagse Kees: dit zijn de grootste criminele klappers ooit- Bijbeunen tussen de Polen in het Westland- Fuck de fiscus: zo ontwijk je legaal belasting

Verder in Nieuwe Revu 8 van 2017:

- Interview Maurice de Hond: 'De invloed van de kiezer is nul'- Reportage: met dronken toeristen op de bierfiets door Amsterdam- Wie denkt Arjen Lubach wel dat hij is?- Interview Ali B: 'Ik heb rust in mijn hoofd. Lawaai vertroebelt je blik'- Cold case: kende Miriam Sharon haar moordenaar?- Het rommelt in Oscarland- Fotorepo: de beste cockpitfoto's van een Nederlandse piloot- Columns van Ozcan Akyol, Leon Verdonschot, Marith Iedema, Herman Brusselmans en Maxim Hartman