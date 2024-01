Winnaar en verliezer van de dag: Atlético Nacional vs. Groene Bijbel

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Atlético Nacional

An incredible gesture. Atletico Nacional want the Copa Sudamericana to be awarded to #Chapecoense https://t.co/nYxa05sTl3 pic.twitter.com/O36HiSOUPO — MailOnline Sport (@MailSport) November 29, 2016

Het noodlot sloeg toe voor het Braziliaanse voetbalteam Chapecoense, dat onderweg was naar Colombia voor de finale van de Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional. Het vliegtuig waarin onder meer het Braziliaanse team zat stortte neer, waardoor 76 personen tragisch aan hun einde kwamen. Vijf inzittenden overleefden de crash.

Atlético Nacional maakt een prachtig gebaar en stelt voor aan de voetbalbond dat de prijs naar Chapecoense moet gaan.

Verliezer van de dag: Groene Bijbel

De Groene Bijbel blijkt toch niet zo groen te zijn als dat men dacht. Uitgeverij Royal Jongbloed blijkt de bijbeluitgave niet te hebben gedrukt van het beoogde gerecyclede bijbelpapier, afkomstig van ruim 100.000 door vrijwilligers ingezamelde bijbels, maar van het reguliere niet gerecyclede papier. Een medewerker is inmiddels op non-actief gesteld wegens fraude.

Wat ons betreft is de Groene Bijbel de verliezer van de dag.