Winnaar en verliezer van de dag: Serena Williams vs. Tom Sizemore

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Serena Williams

Child mentality, so what, you see theimpression of a nipple. Yet everyone gives awar cry supporting gay parades... https://t.co/8ghwKjHpri — 50%ProfitShareForYou (@50PercentForYou) 7 juli 2016

Een nipplegate veroorzaken op het brave Wimbledon en ook gewoon de finale halen... Dan ben je een hele grote.

Verliezer van de dag: Tom Sizemore

Tom Sizemore drives over stuntman: report https://t.co/swCwsHpP69 pic.twitter.com/8ZlQn6fU2L — Toronto Sun (@TheTorontoSun) 7 juli 2016

Acteur Tom Sizemore is op de set van de nieuwe serie Shooters per ongeluk over één van de stuntmannen heengereden. Het slachtoffer moest per helikopter naar het ziekenhuis worden vervoerd. Een woordvoerder van Sizemore, die bijrollen had in onder meer Natural Born Killers en Pearl Harbor, verklaarde dat de stuntcoördinator het sein had gegeven dat drie auto's die gefilmd werden konden optrekken.