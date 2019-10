Fitnesskoning Joël Beukers gaat voor goud

We leggen een aantal dilemma's aan YouTube-ster Joël Beukers voor:

Lamborghini of Rolls-Royce?

‘Ik haal meer plezier uit m’n Lamborghini Huracán, omdat ik daar ook rally’s mee kan rijden. Dat heb ik ook een keertje geprobeerd met m’n Rolls-Royce Phantom, maar dat is geen doen. De Lambo is veel wendbaarder en sneller. Het geeft echt een adrenalinekick om er hard in te rijden, maar privé pak ik eigenlijk altijd m’n Maserati Quattroporte of m’n ouwe BMW X5 uit 1999. Daar kan ik anoniem in rondrijden zonder dat mensen me achtervolgen of foto’s van me maken. De Rolls en de Lambo zijn allebei goud gewrapt, als link naar de slogan waarmee ik bekend ben geworden: “Ga voor goud!” Ik kan er daardoor niet normaal mee op pad, omdat iedereen me erin herkent. Het zijn echt marketingtools.’

Extravert of introvert

‘Introvert. Ik hou er helemaal niet van als alle ogen op me gericht zijn. Het liefst zit ik in m’n eentje na te denken over mijn bedrijf. Wat wordt de volgende stap? Die visie probeer ik steeds scherp te houden. Ik lees veel boeken over ondernemen en kijk vaak naar motivational speeches. Alles wat kan bijdragen aan het succes van mijn bedrijf, zuig ik op. Ik ben in die zin extreem rustig, maar ik kan tijdens het sporten juist weer heel explosief zijn. Het is bij mij alles of niets. Op elk vlak. Ik sport keihard en neem mijn training heel serieus of ik doe helemaal niets. Ik rommel thuis in de tuin of ik ga tijdens het stappen helemaal tot het gaatje. Er is bij mij geen middenweg.’

