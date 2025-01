James Worthy: 'Mijn vrouw zit in de overgang en mijn zoon in de puberteit, een hormonale oorlog'

'Onze zoon is momenteel meedogenloos in zijn recensies van alles wat zijn ouders doen, mijn vrouw is al een tijdje bijzonder meedogenloos in alles wat ze doet en ik ben overduidelijk de enige die zin heeft in vrede'

Mijn vrouw zit in de overgang en mijn zoon zit in de puberteit. Misschien had ik mijn leven toch iets beter moeten plannen. Waarom heb ik vroeger wel mijn carrière, maar niet mijn voortplanting gepland? Het is een simpel rekensommetje. Hoe oud is mijn vrouw als mijn kind de puberteit betreedt? Mijn zoon is elf en mijn vrouw is 50 jaar oud. Mijn ene huisgenoot is totaal niet compatibel meer met de andere. Noem het hormonale oorlogsvoering en ik ben overduidelijk de enige die zin heeft in vrede. Elke dag sta ik met een witte vlag te zwaaien, maar de hormonen maken mijn huisgenoten volledig vlaggenblind.

Vanaf een afstandje kijk ik naar hun derde ruzie van vandaag. Het is bijna knap hoe ze wederom een hattrick aan conflicten in het leven hebben geroepen en geschreeuwd. Deze ruzie draait om de zuurheid van de smoothies die mijn vrouw elke dag maakt. Onze zoon is momenteel meedogenloos in zijn recensies van alles wat zijn ouders doen. En mijn vrouw is al een tijdje bijzonder meedogenloos in alles wat ze doet. Opbouwende kritiek is een gepasseerd station. In de ochtend krijg ik steevast de wind van voren. Het tocht verschrikkelijk in de overgang.

Bedankt voor je aanmelding! Let op: je ontvangt binnen 10 minuten een mail om jouw e-mailadres te bevestigen. {{ title }} {{ subTitle }} Ontvang onze nieuwsbrief Inschrijven Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

‘Trek je die broek alweer aan?’ ‘Wanneer ga je naar de kapper?’ ‘Wat ruik ik toch? Is je aftershave op?’ Meer smaken zijn er niet. Sinds mijn vrouw in de overgang zit, moet ze mij elke dag laten weten dat ik eruitzie alsof ik onder bruggen slaap. Eerlijk is eerlijk, het lijkt mij heerlijk vredig onder een brug. Ik hunker naar onder de brug. Eenden en fucking meerkoeten zijn ongetwijfeld iets subtieler dan mijn huisgenoten.

Mijn vrouw en zoon staan tegenover elkaar in de huiskamer. Alles wat ze zeggen, is precies dat wat ze niet hadden moeten zeggen. Allebei spugen ze olie op het vuur. Ze lijken ervan te genieten. Mijn vrouw en kind zijn samen aan het stampen in een mijnenveld. Ze hunkeren naar explosies en chaos. En ik, ik probeer de strijdbijl af te pakken en diep te begraven, maar het is niet slim om dingen te begraven in een mijnenveld.

Mijn vrouw zit in de overgang en mijn zoon zit in de puberteit. Eigenlijk is dit, als je er goed over nadenkt, best een mooi tijdperk. Mijn zoon staat aan het begin van zijn vruchtbare periode en voor mijn vrouw eindigt deze periode juist. Dit is geen conflict tussen vrouw en zoon, maar tussen lente en herfst. Dit is een botsing tussen twee mensenlichamen die aan het veranderen zijn. Mijn zoon krijgt zijn vleugels en mijn vrouw heeft opvliegers.

En elke dag weer vliegen ze elkaar wonderschoon in de haren.