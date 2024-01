11 heerlijke vechtscènes van de onmetelijk grote held Bud Spencer (met Terence Hill)

De Italiaanse acteur Bud Spencer, echte naam Carlo Pedersoli, is gisteren op 86-jarige leeftijd overleden. De cultheld begon zijn carrière als zwemmer en nam deel aan de Olympische spelen van 1952 en 1956. Daarna werd hij acteur en was hij onlosmakelijk verbonden met de eveneens Italiaanse acteur Terence Hill.

De videobanden van 'de vier vuisten' - met Bud Spencer als domme kracht en Terence Hill als de gewiekste vechter - hebben we in onze jeugd grijs gedraaid. In het Duits, Italiaans, Engels... Het maakte allemaal niet uit. Wat werd er op heerlijke wijze geknokt. Onze favoriet: Vier vuisten op Safari (1979).

We eren deze man (en zijn kompaan) met de meest memorabele vechtscènes. Als kleine jochies sprongen we op de bank en rolden we om van het lachen, nu laten we een eerbiedige traan. Rust zacht buddy!

In de gym

https://www.youtube.com/watch?v=bLFAJchrEr0

In een leeg American Football-stadion

https://www.youtube.com/watch?v=dKc6U1HkqCo

In het casino

https://www.youtube.com/watch?v=YW-CWOBIC7o

In de lunchroom

https://www.youtube.com/watch?v=fEsXMlKaXHQ

In de haven

https://www.youtube.com/watch?v=gt9fiGrEpgQ

Op safari

https://www.youtube.com/watch?v=mr_ROLgd0hs

In het wilde westen (onderling)

https://www.youtube.com/watch?v=VtSOjfNmuis

In het truckerscafé

https://www.youtube.com/watch?v=T7oeG00L4Xg

In het bowlingcentrum

https://www.youtube.com/watch?v=HUI57pbdMHs

Op de motor

https://www.youtube.com/watch?v=oAdMEsFcjj8

In de rally-auto

https://www.youtube.com/watch?v=N_prSaHw_Rc