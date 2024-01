VIDEO: Japanse filmmaker creëert angstaanjagende toekomstvisie

Keiichi Matsuda bedacht een toekomst doordrenkt interactieve technologie. En dat is beangstigend.

Onze wereld verandert snel. Vijf jaar geleden was internet iets dat je af en toe deed. Tien jaar geleden had niemand een smartphone. Nu staan we voortdurend in contact met de digitale wereld.

Matsuda, designer en filmmaker van beroep, liet zijn fantasie de vrije loop en bedacht hoe ons leven er uit zou kunnen zien in vijf à tien jaar, als dit soort trends doorzetten. Het resultaat is prachtig, maar ook angstaanjagend.

HYPER-REALITY from Keiichi Matsuda on Vimeo.