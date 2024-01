Juffrouw Jannie en 7 andere heldinnen die een bloemetje verdienen op #secretaressedag

Het is vandaag weer nationale secretaressedag, de dag waarop we onze secretaresse eens even goed in het zonnetje zetten. Want een goede secretaresse, dat ben je niet zomaar. en een slechte ook niet. Hierbij de beste en slechtste secretaresses die we allemaal kennen.

Carol Beer (Little Britain)

De secretaresse, gespeeld door David Williams, is permanent verveeld en beantwoordt consequent elke vraag met “Computer says no ”.

https://www.youtube.com/watch?v=D4A18tUUb2Y

Miss Moneypenny (James Bond)

Miss Moneypenny is misschien wel de meest beroemde secretaresse in dit lijstje. Wat zou James aanmoeten zonder het platonische geflirt van M’s secretaresse?

https://www.youtube.com/watch?v=EA3LPt83QAc

Marion Crane (Psycho)

We weten wat er met haar gebeurde aan het einde van de film, maar vóór de beruchte douchescene in het Bates Hotel was Marion een succesvol secretaresse die bakken met geld verduisterde.

https://www.youtube.com/watch?v=8VP5jEAP3K4

Juffrouw Jannie (Debiteuren Crediteuren)

Ook een Nederlandse secretaresse op de lijst. Juffrouw Jannie heeft wat te verduren gehad met de mannen van Debiteuren Crediteuren.

https://www.youtube.com/watch?v=xu-d-4lAVE0

Joan Holloway (Mad Men)

Als hoofdsecretaresse bij Sterling Cooper Draper Pryce runt Holloway, gespeeld door Christina Hendricks, de dagelijkse administratie. In het vijfde seizoen schopt ze het zelfs tot partner in de firma.

https://www.youtube.com/watch?v=6TTTnGt1rCc

Janine Melnitz (Ghostbusters)

Zonder Melnitz was het Ghostbusters-team vast door chaos ineengestort. Hoewel ze meestal achter de schermen werkt, trekt ze soms ook haar eigen Proton Pack aan om de missie tot een goed einde te brengen.

https://www.youtube.com/watch?v=FXMcbhn6Np0

Jean (American Psycho)

In de klassieker met Christian Bale als Patrick Bateman speelt Chloë Sevigny de rol van Jean, de verlegen secretaresse van Bateman. Even lijkt het erop dat hij ook haar zal vermoorden, maar dat blijkt toch anders te lopen.

https://www.youtube.com/watch?v=3A4Sju5NAdo

Lee Holloway (Secretary)

In de erotische dramafilm speelt Maggie Gyllenhaal een jonge, onzekere secretaresse die in een relatie verzeild raakt met haar excentrieke baas E. Edward Grey. Een soort 50 Shades before the fact.

https://www.youtube.com/watch?v=Vy9EQnLYpF4